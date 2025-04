Dove vedere in tv il Tour of the Alps 2025: orari delle tappe, programma, streaming

Continuano le corse di preparazione al Giro d’Italia, che scatterà venerdì 9 maggio 2025. Dopo il Giro d’Abruzzo ci si sposta sulle alpi per le cinque entusiasmanti tappe del Tour of the Alps. La corsa si contraddistingue da anni per la brevità delle tappe e per gli arrivi duri in salita. L’edizione del 2025 partirà lunedì 21 aprile e terminerà il 25 aprile con l’arrivo a Lienz.

L’anno scorso conquistò la classifica generale lo spagnolo Juan Pedro Lopez. Non ci sarà una tappa regina ma tutte e cinque le frazioni rappresentano un’incognita per gli uomini di classifica. Tanti italiani al via con Giulio Ciccone ed Antonio Tiberi che testeranno la loro condizione prima della corsa rosa. Gli occhi saranno puntati anche su Davide Piganzoli (Team Polti VisitMalta) nuova speranza del ciclismo italiano che cercherà di mettersi in mostra già nel corso di queste cinque tappe.

La prima tappa partirà alle ore 11.30, mentre la seconda e la terza tappa scatteranno rispettivamente alle ore 10.25 e alle 10.30. La quarta frazione propone invece il via alle ore 10.50. L’ultima tappa, la più corta con i suoi 112,2 chilometri partirà alle ore 12.05. L’arrivo è previsto per tutte e cinque le tappe per le ore 15.15. La diretta tv sarà in chiaro su Rai Sport HD mentre la diretta tv in abbonamento sarà fruibile sui canali Eurosport. Lo streaming gratuito sarà garantito da Rai Play, mentre lo streaming per gli abbonati sarà disponibile su SkyGo, NOW, Dazn e Discovery +.

CALENDARIO TOUR OF THE ALPS

Lunedì 21 aprile-prima tappa:

San Lorenzo Dorsino-San Lorenzo Dorsino (148,5 km)

Orario di partenza: 11.30

Orario di arrivo: 15.15 circa

Martedì 22 aprile-seconda tappa:

Mezzolombardo-Vipiteno-Racines (178 km)

Orario di partenza: 10.25

Orario di arrivo: 15.15

Mercoledì 23 aprile-terza tappa

Vipiteno-Racines-San Candido (145,5 km)

Orario di partenza: 10.30

Orario di arrivo: 14.15

Giovedì 24 aprile-quarta tappa

Sillian-Obertilliach (162,7 km)

Orario di partenza: 10.50

Orario di arrivo: 15.15

Venerdì 25 aprile-quinta tappa

Lienz-Lienz (112,2 km)

Orario di partenza: 12.05

Orario di arrivo: 15.15

PROGRAMMA TOUR OF THE ALPS: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: in chiaro su Rai Sport HD, in abbonamento sui canali Eurosport

Diretta streaming: gratuita su Rai Play, in abbonamento su eurosport.it, discovery +, SkyGo, DAZN e NOW

Diretta Live testuale: OA Sport