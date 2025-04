Dove vedere in tv Conegliano-Milano, gara-1 finale scudetto volley femminile: orario, canale, streaming

Conegliano e Milano si affronteranno nella finale scudetto di volley femminile, che incomincerà mercoledì 16 aprile (ore 20.30) con la gara-1 in programma al PalaVerde di Treviso. L’atto conclusivo al meglio delle cinque partite (chi ne vince tre conquista il tricolore) si aprirà nella tana delle Campionesse d’Italia, desiderose di conquistare il settimo titolo consecutivo. Le meneghine inseguono la gioia del primo trofeo dopo essere state sconfitte dall’Imoco nel 2022 e nel 2023.

Si preannuncia un confronto particolarmente acceso, vibrante e appassionante tra la prima e la seconda forza della regular season: Milano si presenta all’appuntamento in grande forma dopo aver superato Scandicci in tre incontri, mentre Conegliano arriva con qualche certezza in meno dopo che Novara ha interrotto la striscia di imbattibilità a quota cinquanta vittorie. Attesa per il duello tra le bomber Paola Egonu e Isabelle Haak, uno dei temi caldi di questa grande sfida che verrà riproposta anche nella semifinale di Champions League.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Conegliano-Milano, gara-1 della finale scudetto di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su RaiSportHD; in diretta streaming su Rai Play, DAZN, VBTV; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO CONEGLIANO-MILANO VOLLEY OGGI

Mercoledì 16 aprile

Ore 20.30 Finale playoff scudetto, gara-1: Prosecco Doc Imoco Conegliano vs Numia Vero Volley Milano – Diretta tv su RaiSportHD

PROGRAMMA CONEGLIANO-MILANO VOLLEY: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; VBTV, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.