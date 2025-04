Dove vedere Berrettini-Zverev in tv, ATP Montecarlo 2025: orario preciso, ordine di gioco, streaming

Ostacolo di massimo prestigio sul percorso di Matteo Berrettini, nel secondo turno del Rolex Monte-Carlo Masters 2025 di tennis, in corso sulla terra battuta outdoor del Principato di Monaco: martedì 8 aprile l’italiano sarà opposto al numero 1 del seeding, il tedesco Alexander Zverev.

L’ordine di gioco sul Court Rainier III si aprirà alle ore 11.00, e nel terzo incontro di giornata scenderanno in campo Matteo Berretini ed il tedesco Alexander Zverev: ci sono sei precedenti tra i due sul circuito maggiore ed il teutonico è in vantaggio per 4-2.

L’incontro tra Matteo Berrettini ed il teutonico Alexander Zverev, del torneo ATP Masters 1000 di Montecarlo, sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Tennis o Sky Sport Uno, inoltre sarà prevista la diretta streaming, su Sky Go, NOW e Tennis TV, infine OA Sport vi proporrà la diretta live testuale della sfida.

CALENDARIO ATP MONTECARLO 2025

Martedì 8 aprile – Court Rainier III

Dalle ore 11.00

Nicolas Jarry (Cile) – Grigor Dimitrov (Bulgaria, 15)

A seguire

Holger Rune (Danimarca, 10) – Nuno Borges (Portogallo)

A seguire

Matteo Berrettini (Italia) – Alexander Zverev (Germania, 1) – Diretta tv su Sky Sport Tennis o Sky Sport Uno

PROGRAMMA ATP MONTECARLO 2025: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis o Sky Sport Uno.

Diretta streaming: Sky Go, NOW e Tennis TV.

Diretta Live testuale: OA Sport.