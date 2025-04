ATP Montecarlo 2025: il tabellone di Matteo Berrettini. Sulla sua strada prima Zverev e poi Musetti

La stagione sulla terra rossa entra nel vivo con il Masters 1000 di Montecarlo. Un torneo sempre molto amato dai tennisti italiani, complice anche la vicinanza da casa e la presenza di molti tifosi azzurri. Tra i più attesi c’è sicuramente Matteo Berrettini, reduce da una buonissima campagna sul cemento americano, con i quarti di finale raggiunti a Miami.

Ieri si è svolto il sorteggio ed il romano comincerà la sua avventura nel Principato contro un tennista proveniente dalle qualificazioni. Il numero 27 del mondo è finito in uno spicchio di tabellone decisamente complicato, visto che al secondo turno ad aspettare Berrettini c’è il tedesco Alexander Zverev, testa di serie numero uno. Sarebbe la settima sfida in carriera tra l’italiano ed il tedesco, dove spicca soprattutto la finale del Masters 1000 di Madrid del 2021, con la vittoria di Zverev in rimonta. Il tedesco ha vinto per quattro volte, con l’ultima sfida che, però, è stata vinta da Berrettini sull’erba di Wimbledon in tre set.

La speranza è quella di vedere Berrettini agli ottavi di finale, dove potrebbe esserci un fantastico derby azzurro con Lorenzo Musetti. Il toscano infatti è nello stesso spicchio del romano, ma avrà primo lo scontro con un qualificato e poi eventualmente con il vincente del match tra l’americano Sebastian Korda o il ceco Jiri Lehecka.

Spingersi nuovamente ai quarti di finale dopo Miami sarebbe un risultato eccezionale per Berrettini, che a quel punto vedendo il tabellone potrebbe incrociare uno tra Stefanos Tsitsipas ed Holger Rune, rispettivamente sesta e decima testa di serie. Il greco ed il danese sono decisamente i favoriti per arrivare fino a quel punto del torneo in uno spicchio che vede la presenza anche di Lorenzo Sonego e del francese Giovanni Mpetshi Perricard.

Guardando ancora oltre e dunque alla semifinale, nella parte alta è stato sorteggiato anche Novak Djokovic. Il serbo è in una buona zona di tabellone, visto che le teste di serie presenti non sono proprio dei terraioli come Alex de Minaur, Daniil Medvedev e Grigor Dimitrov. Un cammino forse un po’ più agevole rispetto a quello di Carlos Alcaraz, che è il grande favorito nella parte bassa, ma con lo spagnolo che potrebbe avere subito un esordio complicato contro l’argentino Francisco Cerundolo, che parte favorito nel suo match di primo turno con Fabio Fognini.