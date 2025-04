Nella nuova puntata di Sprint Zone, condotta da Ferdinando Savarese, ospitiamo Diego Pettorossi, velocista bolognese classe 1996 con una storia fuori dal comune. Nonostante una straordinaria stagione 2024 – con il primato personale di 20”45 nei 200 metri, la partecipazione agli Europei di Roma e alle Olimpiadi di Parigi – Diego non fa parte di alcun gruppo sportivo militare e continua ad allenarsi senza stipendio da professionista. ‍♂️ Laureato con una magistrale negli Stati Uniti, tornato in Italia ha trovato un impiego stabile e si è sposato, ma non ha mai abbandonato la pista: si allena con passione e determinazione dopo l’orario di lavoro, inseguendo il sogno a cinque cerchi. In un momento d’oro per l’atletica italiana, con l’attenzione rivolta ai giovani emergenti, Pettorossi rappresenta una voce fuori dal coro, un esempio di resilienza e motivazione. Il suo obiettivo? Los Angeles 2028, senza porsi limiti. Ascolta l’intervista completa e scopri la sua visione, i suoi sacrifici e il suo progetto per il futuro. #DiegoPettorossi #SprintZone #AtleticaLeggera #Olimpiadi #LosAngeles2028 #Roma2024 #Parigi2024 #VelocistiItaliani #AtleticaItaliana #StorieDiSport