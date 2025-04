Curling, Scozia e Svizzera si sfideranno nella finale dei Mondiali. Canada e Cina ko

Scozia e Svizzera si affronteranno nella finale dei Mondiali 2025 di curling maschile, in corso di svolgimento sul ghiaccio di Moose Jaw (Canada). La formazione anglosassone ha sconfitto i padroni di casa per 7-4, mentre gli elvetici hanno avuto la meglio sulla Cina per 7-3. Bruce Mouat e compagni andranno a caccia del secondo sigillo dopo quello conquistato due anni fa a Ottawa, mentre il quartetto guidato da Yannick Schwaller proverà a portare a casa un titolo che manca addirittura dal 1992.

La Svizzera è partita in maniera aggressiva mettendo a segno due punti nel primo end, poi ha fatto la differenza a cavallo dell’intervallo: due punti nel quinto parziale e mano strappata al ritorno sul ghiaccio per il parziale 6-1, gestione nella parte conclusiva e qualificazione per la finale che andrà in scena questa sera a partire dalle ore 23.00 italiane.

La Scozia ha regolato i padroni di casa, che speravano di raggiungere la sesta finale nelle ultime sette edizioni (persi tutti i precedenti, cinque contro la Svezia). La differenza è stata fatta nel finale, dopo sette end all’insegna dell’equilibrio (4-4). Bruce Mouat e compagni hanno messo a segno un punto nell’ottava frazione, i nordamericani hanno optato per un mano nulla ma poi nel decimo la Scozia ha strappato il martello e ha vinto di forza. Cina e Canada si fronteggeranno per il bronzo alle ore 17.00.