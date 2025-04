Curling, l’Italia chiude i Mondiali con una sconfitta. Il Giappone passa all’extra-end

L’Italia ha chiuso con una sconfitta la propria avventura ai Mondiali 2025 di curling maschile, in corso di svolgimento sul ghiaccio di Moose Jaw (Canada). La nostra Nazionale ha perso contro il Giappone all’extra-end con il punteggio di 9-7, incappando così nella settima battuta d’arresto in questa rassegna iridata a fronte di cinque vittorie. Gli azzurri erano già certi di non potersi più qualificare alla fase a eliminazione diretta (riservata alle prime sei classificate) e giocavano per l’onore dopo la grande impresa firmata poche ore prima contro la Svezia.

Il quartetto tricolore è stato ben lontano dallo stato di forma ammirato dodici mesi fa, quando conquistò la medaglia di bronzo: il cammino si è rivelato altalenante fin dall’inizio e la fiammata contro la corazzata scandinava non basta per promuovere la spedizione in terra nordamericana. Joel Retornaz e compagni occupano l’ottavo posto provvisorio in classifica generale in coabitazione con Germania e Giappone, sarebbero serviti almeno due successi in più per sperare di accedere ai playoff.

La stagione iniziata con una prova sottotono offerta agli Europei si chiude con un altro boccone amaro e ora bisognerà resettare tutto per prepararsi in vista delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, ormai distanti soltanto dieci mesi. Canada, Scozia, Svizzera, Cina, Norvegia e Svezia battaglieranno per le medaglie, a decidere gli accoppiamenti saranno le partite della notte: le prime due classificate accederanno direttamente alle semifinali, le altre quattro disputeranno i playoff.

LA CRONACA DI ITALIA-GIAPPONE

Tsuyoshi Yamaguchi e compagni partono in maniera aggressiva e mettono a segno due punti in apertura di incontro, ma gli azzurri reagiscono prontamente nel secondo end e pareggiano i conti con grande destrezza. Gli asiatici rimettono la testa avanti grazie alla stone portata a punto nel terzo parziale, ma poi è il quartetto tricolore a sfruttare al meglio il martello per siglare un paio di punti che valgono il sorpasso (4-3).

Lo skip Joel Retornaz, il vice e lead Mattia Giovanella, il third Amos Mosaner e il second Sebastiano Arman si fanno però imbrigliare nelle maglie dei nipponici, i quali mettono a segno un paio di punti per il 5-4 prima dell’intervallo e poi strappano la mano al ritorno sul ghiaccio (6-4). Gli azzurri optano per una mano nulla e poi con un buon gioco tattico riescono a pareggiare i conti (6-6), entrando così in totale equilibrio nella parte conclusiva dell’incontro.

Botta e risposta da un punto a testa tra la nona e la decima frazione, il tabellone recita 7-7 e si va così all’extra-end per assegnare la vittoria. Il Giappone parte con tutti i favori del pronostico, forte del vantaggio dell’ultimo tiro che puntualmente concretizza mettendo a segno due punti che valgono la vittoria.

RISULTATI MONDIALI CURLING OGGI

Germania vs USA 9-4

Canada vs Austria 8-2

Svizzera vs Cechia 6-5

Giappone vs Italia 9-7 (extra-end)

CLASSIFICA MONDIALI CURLING

1. Canada 10 vittorie (11 partite disputate)

2. Scozia 8 vittorie (11 partite disputate)

2. Svizzera 8 vittorie (11 partite disputate)

4. Cina 7 vittorie (11 partite disputate)

4. Norvegia 7 vittorie (11 partite disputate)

4. Svezia 7 vittorie (11 partite disputate)

7. Cechia 6 vittorie (12 partite disputate)

8. Italia 5 vittorie (12 partite disputate)

8. Germania 5 vittorie (12 partite disputate)

8. Giappone 5 vittorie (12 partite disputate)

11. USA 4 vittorie (11 partite disputate)

12. Corea del Sud 1 vittoria (11 partite disputate)

13. Austria 1 vittoria (12 partite disputate)