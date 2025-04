Curling, l’Italia maschile brilla ai Mondiali juniores e vola in semifinale a Cortina. Azzurre sottotono

Sul ghiaccio di Cortina d’Ampezzo si stanno disputando i Mondiali juniores di curling. La rassegna iridata giovanile sta testando l’impianto che tra otto mesi ospiterà le partite delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 e l’Italia si sta ben comportando nella manifestazione maschile. Lo skip Stefano Spiller, il vice Stefano Gilli, il second Andrea Gilli e il lead Francesco Vigliani svettano in testa alla classifica del round robin da imbattuti: sette vittorie in altrettante partite disputate.

Il quartetto tricolore ha nell’ordine sconfitto la Germania (5-3), la Danimarca (10-5), la Svizzera (6-3), il Giappone (10-3), la Scozia (9-4), la Norvegia (11-7) e il Canada (9-3). I ragazzi di Wolfgang Burba, Marco Mariani, Lorenzo Fedi precedono in graduatoria la Norvegia (sei successi), la Scozia (5), la Corea del Sud (4) e il Canada (4). Gli azzurri si sono già qualificati alle semifinali riservate alle prime quattro classificate e oggi chiuderanno la fase a gironi incrociando gli USA e la Corea del Sud.

Spiller e compagni giocheranno la semifinale a Pasqua e poi andranno a caccia di una medaglia nella giornata di Pasquetta, quando si disputeranno le due finali per salire sul podio. Sottotono, invece, la formazione femminile: la skip Rebecca Mariani, la vice Lucrezia Grande, la second Letizia Gaia Carlisano, la lead Rachele Scalesse hanno vinto soltanto due partite sulle nove disputate (9-7 contro il Giappone e 8-4 contro il Canada) e hanno chiuso il round robin all’ultimo posto. Germania e Corea del Sud sono già certe della qualificazione alle semifinali, la giornata odierna dirà chi le raggiungerà tra Svizzera, Svezia, Canada, Cina e Norvegia.