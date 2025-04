Curling: la Scozia di Mouat vince i Mondiali! Battuta la Svizzera in finale

A due anni di distanza dall’ultima volta la Scozia conquista di nuovo il titolo, vincendo i Campionati Mondiali 2025 di curling maschile, rassegna andata in scena in questi giorni in Canada, sul ghiaccio di Moose Jaw. La squadra capitanata dal fenomeno Bruce Mouat si è imposta di misura sulla Svizzera, battendola per 5-4 e mettendo la settima medaglia d’oro iridata della sua storia.

L’avvio tra le due compagini è contratto. In tutta la prima parte di gara a dominare è più che altro la tensione: dopo infatti il primo punto marcato dagli elvetici (con il martello in mano), seguono tre riprese terminate con un nulla di fatto.

La partita cambia al quinto turno, quando la Scozia finalmente si sblocca mettendo a referto due punti, ribaltando così il parziale e dando il La ad uno scambio di favori; la Svizzera ripaga infatti con la stessa moneta al sesto, mentre Mouat e compagni timbrano altri due sigilli al settimo, trovando però stavolta una risposta più timida da parte degli avversari, costretti ad un solo punto nel cruciale ottavo round.

Comincia così la fase calda del match, con le due formazioni che si annullano a vicenda nel penultimo atto, preludio del decimo end, quando il fuoriclasse della Scozia lascia un’unica stone al centro, regalando così la vittoria ai compagni. L’ultimo appuntamento della stagione di curling saranno i Mondiali di doppio misto, in programma a Frederiction (sempre in Canada) dal 26 aprile al 3 maggio