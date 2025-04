Curling, obiettivo podio per l’Italia ai Mondiali di doppio misto: tornano i campioni olimpici Mosaner-Constantini!

Tre anni dopo il clamoroso exploit di Pechino, si ricompone finalmente la magica coppia azzurra di curling formata da Stefania Constantini e Amos Mosaner. I Campioni Olimpici in carica rappresenteranno infatti l’Italia ai prossimi Mondiali di doppio misto 2025, in programma dal 26 aprile al 3 maggio sul ghiaccio canadese di Fredericton.

Si tratta di una rassegna iridata molto importante verso i Giochi di Milano Cortina 2026, anche perché metterà in palio i primi sette pass olimpici diretti nella specialità. L’Italia, già qualificata in qualità di Paese ospitante, sfrutterà invece questo torneo in Canada per consentire a Constantini e Mosaner di ritrovare il feeling (un aspetto fondamentale nel doppio misto) ed effettuare così una preziosa prova generale in vista delle Olimpiadi di casa.

Constantini-Mosaner sarà una delle formazioni più accreditate al via del Mondiale e metterà nel mirino la zona podio per provare a salvare almeno parzialmente ed in extremis il bilancio di una stagione sin qui estremamente negativa per il curling azzurro (nessuna medaglia tra Europei e Mondiali sia con la squadra maschile che con il team femminile).

Volgendo uno sguardo al risultato della precedente rassegna iridate e alla composizione dei binomi iscritti a questo Mondiale di Mixed doubles, i Paesi favoriti per il titolo dovrebbero essere sulla carta Svezia, Svizzera, Scozia, Norvegia, Canada e Corea del Sud, ma attenzione ad outsider come Stati Uniti, Cina, Giappone, Estonia e Germania.