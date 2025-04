Italia-Canada oggi in tv, Mondiali curling 2025: orario, programma, streaming

Mercoledì 2 aprile (alle ore 03.00 italiane) l’Italia affronterà il Canada ai Mondiali 2025 di curling maschile. Nuovo impegno durissimo per la nostra Nazionale che, dopo aver incrociato la fortissima Scozia, se la dovrà vedere contro i temibilissimi padroni di casa in quello che potrebbe essere uno scontro diretto a tutti gli effetti per la qualificazione alla fase a eliminazione diretta (le prime due classificate del roung robin accedono direttamente alle semifinali, quelle tra il terzo e il sesto posto disputano i playoff).

Si preannuncia una partita rovente sul ghiaccio di Moose Jaw (Canada), dove gli azzurri proveranno a fare la differenza contro un avversario di assoluta caratura tecnica. Il quartetto tricolore ha bisogno di un successo per inseguire in maniera più convincente l’accesso alla zona medaglie dopo il bronzo conquistato nell’ultima rassegna iridata. La squadra sarà guidata dallo skip Joel Retornaz, affiancato da Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovanella.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Canada, match valido per i Mondiali 2025 di curling maschile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su The Curling Channel, prevista la diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (a Moose Jaw sono otto ore indietro rispetto a noi).

CALENDARIO ITALIA-CANADA MONDIALI CURLING OGGI

Mercoledì 2 aprile

Ore 03.00 Italia vs Canada – Diretta streaming su The Curling Channel

PROGRAMMA ITALIA-CANADA MONDIALI CURLING: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: The Curling Channel.

Diretta Live testuale: OA Sport.