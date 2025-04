Curling, il Canada travolge la Cina e conquista il bronzo ai Mondiali

Il Canada ha conquistato la medaglia di bronzo ai Mondiali 2025 di curling maschile, riuscendo così a salire sul terzo gradino del podio di fronte al proprio pubblico di Moose Jaw. I padroni di casa hanno travolto la Cina con un perentorio 11-2 nella finale che metteva in palio il terzo posto in questa rassegna iridata, confermandosi nell’elite di questo sport dopo i titoli vinti nel 2016 e nel 2017 e le finali perse nel 2018, 2019, 2022, 2023, 2024: negli ultimi dieci anni, considerando anche il bronzo del 2015, il Canada ha mancato l’appuntamento con la top-3 soltanto nel 2021 (nel 2020 non si giocò a causa della pandemia).

Lo skip Brad Jacobs, il vice Marc Kennedy, il second Brett Gallant e il lead Ben Hebert hanno letteralmente dominato la sfida contro il quartetto asiatico guidato da Xiaoming Xu. I nordamericani hanno messo a segno tre punti nel primo end, poi hanno piazzato il famigerato pokerissimo nel quarto parziale e hanno strappato la mano nella quinta frazione, marcando due punti che sono valsi un eloquente 10-1 all’intervallo.

Si è tornati sul ghiaccio praticamente solo per onore di firma, gli asiatici hanno marcato un punto nel sesto end e poi il Canada ha chiuso definitivamente i conti con la stone portata a segno nell’ottavo parziale. Alle ore 23.00 italiane andrà in scena la finale per l’oro tra Scozia e Svizzera.