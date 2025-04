LIVE Italia-Svezia 6-4, Mondiali curling misto 2025 in DIRETTA: ottava vittoria di fila per Constantini/Mosaner

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

00.42 Constantini/Mosaner volano sull’8-0 di parziale nel loro percorso nel gruppo A. I due azzurri ora attendono l’ultimo appuntamento, previsto per domani pomeriggio contro i Paesi Bassi, incontro decisamente alla portata per completare l’en plein nella prima fase del torneo iridato.

00.40 Ennesima prestazione solidissima quella fornita questa sera dai campioni olimpici. Fondamentale e decisivo l’inizio del match, in cui la coppia azzurra ha di fatto creato quel margine che le ha consentito di giocare con serenità, strappando ben due volte la mano nei primi due end dell’incontro.

00.38 BOCCIA MOSANER! FINISCE LA PARTITA! La Svezia non può marcare più di un punto in quest’ultimo end, si chiudono qui i giochi. Ottavo successo consecutivo per Mosaner/Constantini. ITALIA-SVEZIA 6-4!

00.35 Mosaner boccia perfettamente la stone lanciata in precedenza da Eriksson, 4 tiri al termine.

00.34 Una stone a punto per gli azzurri dopo 4 tiri. Il successo è sempre più vicino per i campioni olimpici.

00.31 Giustamente Mosaner e Constantini optano per utilizzare il powerplay.

00.29 Arriva il punto per la Svezia. A un end dalla conclusione l’Italia deve difendere due punti, peraltro con il cosiddetto martello a disposizione. ITALIA-SVEZIA 6-4!

00.27 Boccia Mosaner. L’Italia guadagnerebbe un punto in questo momento, ma il campo è libero e c’è spazio anche per far sì che gli svedesi marchino due punti.

00.26 Eriksson riesce a bocciare una delle due stone italiane a punto, due tiri al termine.

00.25 BOCCIATA DI MOSANER! Eliminate proprio le due stone avversarie a punto, in questo momento sarebbero gli azzurri a portarsi in dote due punti.

00.24 A quattro tiri dal termine la situazione di questo end è incerta: Svezia che al momento guadagnerebbe due punti, ma ci sono tante stone in casa e ogni lancio può rivelarsi decisivo.

00.22 Time-out Svezia.

00.19 Una stone a punto per gli svedesi dopo 4 tiri.

00.16 Semplice l’esecuzione per l’azzurra, che deve “solamente” portare la stone nella casa per regalare il sesto punto alla coppia italiana. ITALIA-SVEZIA 6-3!

00.15 Bocciata di Hasselborg, Constantini ora può chiudere l’end con un tiro che varrà al massimo un punto.

00.13 STREPITOSA BOCCIATA DI MOSANER! Appoggiandosi su una guardia messa appositamente dagli svedesi l’azzurro gioca di sponda e elimina dalla casa le due stone svedesi.

00.11 Mosaner fa leva sulla guardia svedese per bocciare e quantomeno togliere la stone avversaria dal centro della casa, 4 tiri al termine.

00.09 Super giocata di Eriksson, il quale riesce a inserire la stone svedese al centro della casa in uno spazio quasi inesistente tra una stone italiana e una scandinava.

00.08 Una stone a punto per gli azzurri dopo due tiri.

00.05 Non sbaglia la scandinava, due punti per la Svezia. ITALIA-SVEZIA 5-3!

00.03 Constantini non riesce nel miracolo di bocciare le due stone svedesi presenti nella casa, limitandosi a eliminarne solo una. Spazio per Hasselberg per piazzare due punti.

00.01 Bocciata non perfetta di Mosaner. Nel tentativo di eliminare la stone svedese a punto, l’azzurro prova ad appoggiarsi sul lato opposto ma non riesce nell’intento e la stone avversaria non viene nemmeno intercettata.

23.58 Una stone a punto per gli azzurri dopo 4 tiri.

23.55 La Svezia si gioca la carta del power play in questo quinto end.

23.50 PERFETTA CONSTANTINI! Bocciate le due stone scandinave presenti in casa, gli azzurri si portano a casa altri due punti. ITALIA-SVEZIA 5-1!

23.49 Non perfetto l’ultimo tiro svedese, Constantini ha la chance per bocciare la stone svedese che consegnerebbe al momento il punto agli scandinavi.

23.46 Una stone svedese a punto a 2 tiri dal termine dell’end. La stone scandinava non è protetta, potrebbe esser bocciata, ma attendiamo la scelta che farà Hasselborg con l’ultima stone..

23.43 Gran bocciata di Mosaner, dopo 4 tiri sono presenti in casa due stone azzurre senza la presenza di stone avversarie.

23.40 Per la prima volta l’Italia tirerà per seconda nel quarto end.

23.38 Hasselborg non gioca di fatto l’ultima stone, un solo punto per la Svezia in un end che, per come si erano messe le cose, poteva dir malissimo agli azzurri. ITALIA-SVEZIA 3-1!

23.37 Ottima giocata di Constantini, che riesce a inserire una seconda stone azzurra in casa infilandola in uno spazio strettissimo. Il punto andrebbe comunque alla Svezia.

23.35 Sempre una stone svedese a punto con 2 tiri alla conclusione dell’end.

23.32 Situazione che si complica per gli azzurri: ci sono ben 4 stone svedesi in casa, con una stone azzurra che al momento salverebbe il passivo ma che potrebbe esser bocciata dagli avversari, 4 tiri al termine.

23.31 Questa volta non riesce la bocciata a Mosaner.

23.30 Una stone a punto per gli svedesi dopo 4 tiri.

23.26 Il tiro svedese non mette fuori causa le due stone centrali italiane, altri due punti per Mosaner/Constantini! ITALIA-SVEZIA 3-0!

23.24 Tre stone azzurre presenti nella casa a un tiro dal termine. Hasselborg proverà a limitare i danni con l’ultima stone.

23.22 Disastro svedese. Nel tentativo di bocciare la stone centrale azzurra, Eriksson colpisce la stone di guardia e nell’inerzia elimina dalla casa l’unica stone scandinava. Due tiri alla fine.

23.19 BOCCIATA PAZZESCA DI MOSANER! In un sol colpo l’Italia passa da due stone a punto avversarie a due stone valide per gli azzurri.

23.19 Due stone a punto per gli svedesi dopo 4 tiri.

23.14 Cerca una difficilissima bocciata Hasselborg, facendo leva su una stone italiana esterna per rientrare al centro della casa, ma la giocata non riesce. Una stone a punto per gli azzurri. ITALIA-SVEZIA 1-0!

23.11 Due tiri alla fine del primo end. Stone azzurra ancora a punto, la Svezia potrebbe appoggiarsi a due stone antecedenti quella italiana per provare a bocciare.

23.09 Sempre una stone italiana presente al centro della casa a 4 tiri dal termine.

23.06 Una stone a punto per l’Italia dopo i primi quattro tiri.

23.04 SI PARTE!

23.03 La mano iniziale sarà della Svezia.

23.01 Quella di oggi è di fatto la rivincita della semifinale olimpica di Pechino, gara in cui Amos Mosaner e Stefania Constantini si imposero per 8-1 nel penultimo atto del torneo a cinque cerchi.

22.58 Le due coppie stanno sistemando gli ultimi dettagli in vista del via dell’incontro.

22.55 La Svezia di Anna Hasselborg/Oskar Eriksson ha conquistato il titolo lo scorso anno ed è tra le grandi favorite. Gli scandinavi sono in piena lotta per centrare un posto tra le prime tre classificate nel gruppo A, traguardo minimo per disputare i playoff. Hasselborg/Eriksson sono scesi in campo nella mattinata canadese, perdendo 7-6 con la Scozia.

22.50 La vittoria odierna con la Cina ha consegnato il pass per i playoff agli azzurri, certi di entrare nelle prime tre posizioni del girone A. Sicuramente un traguardo non banale quello raggiunto dalla coppia d’oro a Pechino e, date le ottimi sensazioni destate in questi giorni sul ghiaccio canadese, si può puntare anche a qualcosa di più importante. Con un successo, Mosaner e Constantini si assicurerebbero quantomeno la seconda posizione, in attesa dell’ultimo incontro previsto domani con i Paesi Bassi.

22.45 Incontro fondamentale per le sorti di Amos Mosaner e Stefania Constantini nel torneo iridato: la formazione azzurra affronterà nella nottata italiana la Svezia, nazione campione in carica nella specialità e favorita per riconfermarsi sul trono mondiale.

22.40 Amici di OA Sport, buonasera e ben ritrovati alla DIRETTA LIVE di Italia-Svezia, ottava sfida degli azzurri ai Mondiali di curling misto 2025 in programma a Fredericton in Canada.

Stefania Constantini e Amos Mosaner sono partiti molto forte in questo cammino iridato, ipotesi non scontata alla vigilia dopo un periodo di appannamento susseguitosi ai fasti olimpici del 2022. L’obiettivo degli azzurri è superare la fase a gironi, e la sfida odierna rappresenta un evento spartiacque per ciò che il futuro porterà in dote alla coppia vincitrice dell’oro olimpico a Pechino.

La Svezia di Anna Hasselborg/Oskar Eriksson ha conquistato il titolo lo scorso anno ed è tra le grandi favorite. Gli scandinavi sono in piena lotta per centrare un posto tra le prime tre classificate nel gruppo A, traguardo minimo per disputare i playoff. Superare l’ostacolo svedese costituirebbe un successo notevole per tutto quel che riguarda il discorso qualificazione, prima di proiettarsi alla sfida conclusiva con i Paesi Bassi.

