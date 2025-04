Curling, Italia oro olimpico di doppio misto, ma mai in semifinale ai Mondiali! I precedenti

Sabato 26 aprile a Fredricton (Canada nord-orientale) cominceranno i Mondiali 2025 di doppio misto di curling. L’Italia si presenta al via della manifestazione iridata con la blasonata coppia formata da Stefania Constantini e Amos Mosaner, al ritorno in azione assieme per la prima volta dal successo olimpico di Pechino.

Blasonata sì, ma non ai Mondiali! Chiaramente, il trionfo a Cinque cerchi ha un peso specifico enorme, ma va rimarcato come il movimento azzurro viva la singolare situazione di essere salito sul podio dei Giochi, senza esserci riuscito in ambito iridato.

Una sorta di contraddizione, anche perché nella storia della disciplina riguarda solo ed esclusivamente il nostro Paese! Constantini/Mosaner detengono tuttavia anche il miglior risultato azzurro ai Mondiali, il quinto posto conseguito nel 2021.

In generale, il movimento tricolore non vanta grandissima tradizione iridata. Solo quattro piazzamenti nelle prime otto posizion, di cui appena uno rappresentato da un accesso alla fase a eliminazione diretta. In tal senso, Constantini/Mosaner erano stati preceduti da Lucrezia Laurenti e Marco Pascale, capaci di raggiungere i quarti di finale nel 2010.

Per maggiore chiarezza, ecco l’elenco completo dei precedenti dell’Italia nel panorama dei Mondiali di doppio misto di curling, nati nel 2008 e che in questo 2025 sono pertanto giunti alla loro diciassettesima edizione.

I PRECEDENTI DELL’ITALIA AI MONDIALI DI DOPPIO MISTO

2008 Round Robin (Mingozzi S./Rostagnotto A.)

2009 Round Robin (Zanotelli C./Pilzer A.)

2010 Quarti di finale (Laurenti L./Pascale M.)

2011 Round Robin (Ricca G./Gonin A.)

2012 Round Robin (Salvai L./Gonin A.)

2013 Round Robin (Ricca G./Gonin A.)

2014 Round Robin (Ricca G./Gonin A.)

2015 Qualification Game (Salvai L./Gonin A.)

2016 Round Robin (Laurenti L./Pascale M.)

2017 Ottavi di Finale (Zappone V./Gonin S.)

2018 Ottavi di Finale (Zappone V./Gonin S.)

2019 Round Robin (Cobelli A./Mosaner A.)

2021 Quarti di Finale (Constantini A./Mosaner A.)

2022 Round Robin (Constantini A./Arman S.)

2023 Round Robin (Constantini A./Arman S.)

2024 Round Robin (Constantini A./De Zanna F.)