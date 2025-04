Curling, l’Italia vince i Mondiali juniores! Sconfitta la Norvegia nel test event di Cortina

L’Italia batte la Norvegia in finale e vince la medaglia d’oro nel torneo maschile dei Campionati Mondiali juniores di curling 2025, manifestazione andata in scena sul ghiaccio di Cortina d’Ampezzo e valevole anche come test event in vista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Trionfo storico per la squadra azzurra, che ha migliorato l’argento della scorsa edizione al termine di una cavalcata trionfale.

Dopo aver chiuso in testa il round robin con un bilancio di otto successi ed una sola sconfitta, il giovane team italiano ha poi travolto in semifinale la Corea del Sud prendendosi infine la rivincita della finale persa un anno fa a Lohja (in Finlandia) proprio contro gli scandinavi. Si tratta del primo titolo iridato juniores di sempre per il curling tricolore tra settore maschile e femminile.

Lo skip Stefano Spiller, il vice Stefano Gilli, il second Andrea Gilli e il lead Cesare Spiller (due coppie di fratelli) si sono imposti sulla Norvegia dello skip Lukas Høstmælingen con il punteggio di 9-5, piazzando l’allungo definitivo negli ultimi due end. Gli azzurrini, in vantaggio 4-0 a metà partita, sono stati raggiunti infatti sul 5-5 dopo otto end, marcando poi ben 3 punti nel nono end e rubando la mano conclusiva.