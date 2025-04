Cosa sono i 300 hs di atletica: sostituiranno i 400 in futuro?

World Athletics sta cercando di adottare nuove soluzioni per innovare un po’ l’atletica, provando a renderla ancora più dinamica e tentando di avvicinarsi ulteriormente al pubblico più giovane. Un’operazione forse non necessaria visto il già grande interesse che genera la ribattezzata Regina degli Sport, ma nel panorama attuale dove il cambiamento fa rima con marketing e business non si può restare ancorati al passato e le Federazioni Internazionali si stanno adoperando per darsi una rinfrescata.

Una delle ultime novità è il riconoscimento dei 300 ostacoli come disciplina ufficiale: un mese fa World Athletics ha deciso di allargare il novero delle proprie specialità, aggiungendo questa distanza che in passato era spuria. Una scelta che ha portato a istituire un ranking mondiale e a inserire gare tra le barriere lunghe nei vari meeting internazionali, ad esempio in Diamond League si disputeranno alternativamente gare sui 300 hs e sui 400 ostacoli.

Il norvegese Karsten Warholm, primatista mondiale del giro di pista con barriere 45.94 alle Olimpiadi di Tokyo 2020), ha prontamente colto la palla al balzo e si è presentato a Xiamen (Cina) per la prima tappa del massimo circuito internazionale itinerante, ritoccando la già sua miglior prestazione mondiale: quattro anni fa si espresse in 33.26 a Oslo, oggi è sceso a 33.05. Record del mondo? Per il momento la dicitura non può ancora essere quella: formalmente è un “world best”, ma poco cambia.

I 300 ostacoli prevedono una partenza sul rettilineo, poi si affronta la curva e a seguire ci si tuffa sulla dirittura d’arrivo. Rispetto ai 400 ostacoli manca dunque la curva iniziale, da cui viene dato lo start del giro di pista con barriera. Gli ostacoli da superare sono sette contro i dieci della specialità classica, l’altezza è la medesima (91 centimetri). Ci sarà una sostituzione di specialità nel prossimo futuro? Non nell’immediato, ma ormai tutto è possibile.