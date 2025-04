Come sta Jorge Martin? “Nuovi esami a Madrid, non gli mettiamo fretta”. Tempi di recupero incerti

Jorge Martin rientrerà a Madrid nella giornata di sabato 26 aprile con un volo medico e si sottoporrà a degli esami di controllo presso l’Hospital Ruber Internacional Quiron, dopo i quali verranno definiti i tempi di recupero. La stagione si sta rivelando decisamente tribolata per il Campione del Mondo di MotoGP, che dopo aver saltato i primi appuntamenti della stagione è incappato in una brutta caduta a Doha.

Ricordiamo che il centauro iberico ha rimediato uno pneumotorace e undici fratture alle costole. Massimo Rivola, amministratore delegato di Ducati, ha parlato delle condizioni del pilota: “Abbiamo bisogno che torni in Europa e faccia tutti gli accertamenti del caso. Jorge è veloce in tutto e ci aspettiamo recuperi più velocemente di una persona ‘normale’. Però lo vogliamo al 100%, non gli metteremo alcuna fretta“.

Rivola ha poi proseguito: “Finché non rientra, sperando che durante il volo vada tutto bene, per fare gli esami, sperando che sia tutto ok, non possiamo neanche pensare di fare delle previsioni. In generale mi viene da dire che Jorge è veloce in tutto quello che fa: anche per lo scafoide sembrava inizialmente che ci volessero due o tre mesi e lui ha dimezzato i tempi. Detto questo bisognerà aspettare, avere pazienza e sfruttare le opportunità“.

Sulla possibilità di fargli provare la moto prima del suo rientro: “Credo che ci siano tutti i presupposti affinché prima o poi questa regola venga approvata, che chiaramente è una regola fatta per qualsiasi pilota. Penso anche a Miguel Oliveira, anche lui sfortunatissimo, che sta saltando un po’ di gare: sicuramente metterlo in moto su una MotoGP prima di tornare a fare le gare aiuterebbe. Perché, ahimè, puoi essere allenato quanto vuoi, ma la MotoGP è la MotoGP. Ti puoi allenare solo veramente con la MotoGP a livello di fisico, a livello di sforzo generale“.