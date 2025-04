Come cambia il tabellone di Berrettini e Musetti con l’eliminazione di Djokovic. La tds più alta è la n.6

Cambiamenti in vista nel tabellone del Masters1000 di Montecarlo. L’uscita di scena di Novak Djokovic (n.3 del seeding) va a dare un connotato diverso alla composizione della parte alta del main draw dove troviamo Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini. I due azzurri, domani, si contenderanno l’accesso ai quarti di finale e sanno già che, in caso di vittoria, vi potrebbe essere uno tra il greco Stefanos Tsitsipas e il portoghese Nuno Borges.

L’insidia maggiore è rappresentata dall’ellenico, sia per i tre successi in questo torneo che per i precedenti contro i due tennisti nostrani: 5-1 in proprio favore nei precedenti contro Berrettini e 5-0 nelle sfide contro Musetti. Vedremo se Borges sarà un avversario facile da gestire da Tsitsipas o meno.

Tuttavia, come detto, la sconfitta odierna di Djokovic contro il cileno Alejandro Tabilo, va a cambiare non poco le cose. Nole, infatti, sarebbe potuto essere un avversario potenziale in semifinale per uno dei due giocatori italiani. Pertanto, nel penultimo atto ci potrebbe essere, come ordine di testa di serie, o l’australiano Alex de Minaur (n.8) oppure il russo Daniil Medvedev (n.9), che sul rosso non esprimono il loro miglior tennis.

Chiaramente, bisognerà prestare attenzione anche al percorso dei due citati, accoppiati con altri validi tennisti. Dall’altra parte del tabellone la presenza di Carlos Alcaraz è la più importante, ma vedremo se lo spagnolo saprà confermare le aspettative.

TABELLONE ATP MONTECARLO 2025

PARTE ALTA

M. Berrettini vs L. Musetti [13]

N. Borges vs S. Tsitsipas [6]

A. Tabilo vs V. Vacherot/G. Dimitrov [15]

A. de Minaur [8] vs D. Medvedev [9]/A. Muller

PARTE BASSA

J. Draper [5] vs A. Davidovich Fokina

C. Ruud [4] vs A. Popyrin

A. Rublev [7] vs A. Fils [12]

C. Alcaraz [2] vs D. Altmaier