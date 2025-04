ATP Houston, la sorpresa Brooksby completa il poker dei semifinalisti

Il torneo ATP di Houston ha già acquisito una certezza, il vincitore sarà un tennista statunitense. Sono infatti tutti americani i giocatori qualificati per i match dei quarti di finale, turno nel quale rispettano il pronostico tre delle prime quattro teste di serie. Completa il poker dei semifinalisti la grande sorpresa Jenson Brooksby.

Il giocatore proveniente dalle qualificazioni elimina, in rimonta, Aleksandar Kovacevic, in due ore e ventidue minuti, con il punteggio di 2-6 6-3 6-4. Il numero 507 del ranking perde nettamente il primo parziale, set iniziato con tre break nei primi quattro giochi, toglie il servizio all’avversario nel terzo game della seconda partita e rimette il confronto in equilibrio con il break del nono gioco che sancisce il 6-3 e rimanda il verdetto al terzo. La frazione decisiva segue la regola dei servizi nei primi sei game, nel settimo Kovacevic firma il break del 4-3, Brooksby replica togliendo il servizio al rivale e chiude i conti nel decimo gioco al terzo match point.

Tommy Paul supera 6-1 7-6(1) Colton Smith. Il numero uno del seeding entra in campo con il piglio delle grandi occasioni, scappa sul 4-0 in pochi minuti e chiude il primo parziale in venticinque minuti. Nel secondo set Smith si aggrappa alla battuta annulla le palle break nel secondo e nel sesto gioco e si rifugia nel tie-break. Nel momento della verità la testa di serie numero uno non si distrae, vola sul 6-0 e trasforma il secondo match point.

Nella parte bassa del tabellone Brandon Nakashima piega 6-4 6-4, in un’ora e ventitré minuti, Christopher Eubanks, e guadagna così il pass per la sfida contro Frances Tiafoe. Nell’ultimo match di giornata la testa di serie numero due batte 7-5 6-1, in un’ora e trentatré minuti, Alex Michelsen, titolare della testa di serie numero cinque.