Sarà Berrettini-Musetti a Montecarlo! Precedenti in parità

Matteo Berrettini chiama e Lorenzo Musetti risponde. Sarà derby azzurro agli ottavi di finale del Masters 1000 di Montecarlo 2025, primo grande evento della stagione tennistica europea su terra battuta. Il match, in programma giovedì 10 aprile, metterà in palio un posto ai quarti di finale del prestigioso torneo monegasco e 100 punti per il ranking mondiale.

Il romano ha superato nei primi due turni l’argentino Mariano Navone (6-4 6-4) e soprattutto il tedesco numero 2 al mondo e prima testa di serie del tabellone Alexander Zverev (2-6 6-3 7-5), mentre il toscano ha battuto nel suo percorso il cinese Bu Yunchaokete (4-6 7-5 6-3) ed il ceco Jiri Lehecka (1-6 7-5 6-3), sempre in rimonta e salvandosi da situazioni molto delicate.

Il bilancio dei precedenti tra i due nel circuito maggiore è in perfetta parità, con una vittoria a testa. Musetti dominò la finale di Napoli sul cemento outdoor nel 2022 per 7-6 6-2, mentre Berrettini si è aggiudicato lo scontro diretto più recente imponendosi sull’erba nella semifinale di Stoccarda 2024 per 6-4 6-0 facendo valere le sue doti da erbivoro.

Berrettini e Musetti non si sono dunque mai affrontati sulla terra battuta, la superficie su sui sono cresciuti agonisticamente parlando. Si profila un match abbastanza incerto e difficile da decifrare, con il carrarino forse leggermente favorito per le sue qualità da specialista sul rosso, anche se l’ex finalista di Wimbledon ha a disposizione un giorno di riposo in più ed è in un ottimo momento di forma.