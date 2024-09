Beach soccer femminile, l’Italia viene battuta di misura dalla Spagna ed è quarta agli Europei

Si conclude ai piedi del podio il percorso dell’Italia del beach soccer femminile nella Superfinal dell’Euro League in corso ad Alghero: nella finale per il terzo posto le azzurre cedono di misura alla Spagna, vittoriosa per 1-2. Alle ore 16.45 la finalissima tra Polonia e Portogallo.

Nel primo tempo parte meglio la Spagna, che coglie il montante con la conclusione di Manau, poi al 10’ è Miron a centrare la traversa in rovesciata, ma si arriva al primo intervallo sullo 0-0. Nella seconda frazione, però, le iberiche sfondano con Manau dopo appena 55″.

Servono meno di 2″, però, all’Italia per pareggiare: Ferrazza mette la sfera sotto l’incrocio e firma l’1-1 dopo 57″ del secondo periodo. Le azzurre crescono, ed al 4′ Privitera dribbla il portiere avversario, conclude a botta sicura, ma sulla linea arriva il salvataggio di Miron.

Al 7′, invece, la Spagna non perdona e sigla la rete del nuovo vantaggio con Jessi. Nell’ultimo parziale le azzurre attaccano a testa bassa per provare a pareggiare la partita, ma la Spagna regge e conquista il gradino più basso del podio vincendo per 2-1.

SUPERFINAL WOMEN EURO BEACH SOCCER LEAGUE 2024

TABELLINO

ITALIA-SPAGNA 1-2 (0-0, 1-2, 0-0)

Italia: Galloni, Ferrazza, Penzo, Vecchione, Privitera, Nietante, Massa, Pisa, Illiano, Parnoffi, Naticchioni, Taina. CT: Del Duca.

Spagna: Laura Gallego, Andrea Miron, Manau, Carol Glez, Paqui, Corbacho, Natalia Cuadrado, Sara Tui, Jessi, Cris, Pilar, Jenny. CT: El Gazzi.

Reti: 1’ st Manau (S), 1’ st Ferrazza (I), 7’ st Jessi (S).

Arbitri: Matthieu Dor (FRA), Csaba Baghy (HUN), Vladimir Tashkov (BUL).

Crono: Nikolaos Manouras (GRE).

RISULTATI

Finali

3-4° posto Spagna-Italia 2-1

1-2° posto Portogallo-Polonia ore 16.45