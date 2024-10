Beach soccer, Italia ai Mondiali 2025! Svizzera demolita a Cadice nella seconda fase di qualificazione

Ci voleva la super prestazione e questa è arrivata. Missione compiuta per la Nazionale italiana di beach soccer allenata da Emiliano Del Duca che si è qualificata per i Mondiali 2025 che si terranno alle Seychelles l’anno venturo. Il percorso degli azzurri si era complicato maledettamente dopo il ko della prima giornata della seconda fase a gironi contro la Danimarca.

Superata poi nel secondo match la Bielorussia (semifinalista negli ultimi Mondiali) con un perentorio 9-3, la compagine tricolore ha affrontato la Svizzera in questa qualificazione a Cadice e l’affermazione è stata perentoria (12-0). In questa maniera, l’Italia ha ottenuto la decima qualificazione alla rassegna iridata, la quinta nelle ultime sei edizioni. Nella competizione prevista il prossimo maggio, i nostri portacolori arriveranno all’appuntamento dopo il secondo posto conquistato nella competizione mondiale dello scorso febbraio a Dubai.

Gli azzurri sono scesi in campo con la consapevolezza che la qualificazione fosse nelle proprie mani. La doppia sconfitta dei danesi, contro gli elvetici e i bielorussi, ha dato agli uomini di Del Duca quest’ulteriore sicurezza e quanto si è visto sulla sabbia iberica è stata la logica conseguenza. Nella prima frazione i gol di Sciacca e di D’Agostino sono stati solo l’antipasto rispetto a quanto accaduto nel secondo periodo. Josep jr (doppietta), Giordani, Alla, Bertacca, Remedi e ancora D’Agostino hanno firmato un 7-0 di parziale devastante per i rossocrociati.

Una partita andata in ghiaccio quindi, con Bertacca ancora a segno e la doppietta di Andriani nella terza frazione a far calare definitivamente il sipario. Con questo riscontro, quindi, la formazione di Del Duca ha terminato il suo percorso in queste qualificazioni in vetta al gruppo A, dando un’ulteriore dimostrazione di compattezza.

TABELLINO ITALIA-SVIZZERA

ITALIA-SVIZZERA 12-0 (pt 2-0; st 7-0)

Svizzera: Eliott, Steinemann, Spacca, Knopfli, Stankovic, Kessler, Misev, Rodrigues, Borer, Hodel, Gmur, Caldas. Ct Schirinzi

Italia: Casapieri, Josep Jr, Bertacca, Fazzini, Remedi, Paterniti, Sciacca, Alla, Zurlo, Giordani, D’Agostino, Andriani. Ct Del Duca

Reti: 4’pt Sciacca (I), 9’ D’Agostino (I), 1’st Josep Jr (I), 4’ Giordani (I), 6’ Alla (I), 8’ Josep Jr (I) e Bertacca (I), 9’ Remedi (I) e D’Agostino (I), 9’tt Bertacca (I), 10’ e 11’ Andriani (I)

Arbitri: Lukasz Ostrowski (POL), Vitalij Gomolko (LTU), Sergio Filipe Gomes Soares (POR), Csaba Baghy (HUN); Crono: Alejandro Ojaos Valera (ESP)

Note: Ammoniti Fazzini (I), Sciacca (I), Remedi (I), Misev (S) e Steinemann (S)

Espulso: 10’st Steinemann (S) per somma di ammonizioni

FIFA Qualifiers – 1° turno

Gruppo A: Spagna, Azerbaigian, Inghilterra e Georgia

Gruppo B: Italia, Danimarca, Cechia

Gruppo C: Portogallo, Germania, Estonia, Kazakistan

Gruppo D: Bielorussia, Moldova, Belgio

Gruppo E: Svizzera, Francia, Lituania, Malta

Gruppo F: Ucraina, Polonia, Norvegia



Il calendario del Gruppo B

1a giornata, venerdì 4 ottobre

Cechia-Danimarca 0-6

2a giornata, sabato 5 ottobre

Italia-Danimarca 6-3

3a giornata, lunedì 7 ottobre

Italia-Cechia 13-2

La classifica

Italia 6, Danimarca 3, Cechia 0

Ottavi di finale, mercoledì 9 ottobre

Danimarca-Moldova 4-3

Francia-Ucraina 5-4

Svizzera-Estonia, ore 11.30

Polonia-Germania, ore 12.45

Italia-Inghilterra 9-2

Bielorussia-Lituania 10-0

Portogallo-Azerbaigian 13-5

Spagna-Belgio 13-2

IIa fase a gironi*

Gruppo A: Bielorussia, Danimarca, Italia, Svizzera

Gruppo B: Spagna, Portogallo, Polonia, Francia



1a giornata, giovedì 10 ottobre

Svizzera-Bielorussia 3-9

Danimarca-Italia 3-2 dts

Portogallo-Polonia 6-1

Francia-Spagna 4-6 dtr

2a giornata, venerdì 11 ottobre

Bielorussia-Italia 3-9

Danimarca-Svizzera 2-4

Portogallo-Francia 6-3

Spagna-Polonia 5-3

Classifica Gruppo B dopo la 2a giornata

Portogallo 6, Spagna 4, Francia e Polonia 0

3a giornata, sabato 12 ottobre

Bielorussia-Danimarca 6-1

Polonia-Francia, ore 15.30**

Spagna-Portogallo, ore 16.45**

Italia-Svizzera 12-0

*rinviate al 13/10 causa maltempo

*giocata alle 16.45

Classifica Gruppo A dopo la 3a giornata

Italia e Bielorussia 6, Svizzera 3, Danimarca 2