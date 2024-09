Beach soccer, l’Italia non difende lo scettro agli Europei: il Portogallo domina ad Alghero

L’Italia è stata sconfitta dal Portogallo per 5-1 nella finale degli Europei di beach soccer, cedendo così lo scettro continentale conquistato lo scorso anno. La nostra Nazionale non è riuscita a bissare il successo ottenuto dodici mesi fa, cedendo sulla sabbia casalinga di Alghero al cospetto della scatenata compagine lusitana che ha così messo le mani sul nono sigillo della propria storia. Gli azzurri hanno mancato l’assalto alla quarta apoteosi dopo le gioie del 2005, 2018 e 2023, perdendo l’atto conclusivo come era già successo nel 1998 contro la Germania e nel 2010 proprio contro il Portogallo.

Il CT Del Duca ha schierato Casapieri, Genovali, Gentilin, Giordani, Remedi. La partita si è indirizzata già a metà del primo tempo: prima il mancino di Bè Martins e poi la sforbiciata di Lourenco su assist al volo di Ruben valgono il 2-0. A tre minuti dal termine del primo tempo arriva la rasoiata dalla distanza di Jordan per il 3-0. C’è solo il Portogallo in campo, i timidi tentativi dell’Italia nel secondo tempo sono vani e in avvio della terza frazione arriva la doppietta di Bè Martins. Il 4-0 è una sentenza, poi i lusitani arrotondano il punteggio a cinque minuti dal termine con Ruben. Il gol della bandiera porta la firma di Zurlo a un minuto dal termine.