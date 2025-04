Calendario Madrid 2025: programma ATP e WTA, orari, tv, streaming dal primo turno alla finale

Dal 2002 al 2008 sul veloce indoor, dal 2009 sul rosso e ad aprile-maggio: questo il destino del Masters 1000 di Madrid, che da quando è passato a giocarsi alla Caja Magica ha vissuto di tutto. La vulcanicità di Ion Tiriac, il combined, la terra blu del 2012 (bandita poi per sempre), la cinquina di Nadal, la doppietta di Alcaraz e infine il successo di Rublev nel 2024.

Nel 2025 ci sarà tanta lotta, e sarà anche l’ultimo torneo privo di Jannik Sinner prima della fine dello stop imposto all’altoatesino. L’Italia avrà molto per cui farsi valere, a partire da Lorenzo Musetti e Jasmine Paolini, in quello che è uno dei tornei più particolari del circuito. Non soltanto per il luogo, ma anche per il fatto che Madrid si trova a più di 650 metri sul livello del mare, il che regala condizioni ben diverse rispetto a quelle che ci sono a Roma volendo impostare una preparazione mirata al Roland Garros.

Il Masters 1000 e il WTA 1000 di Madrid si terranno, per quel che riguarda il tabellone principale, a partire da lunedì 21 aprile. Sarà possibile seguirlo in diretta tv sui canali di Sky Sport (principalmente su Uno e Tennis) in tutta l’interezza (ATP e WTA); torneo WTA anche su SuperTennis. Diretta streaming per ATP e WTA su SkyGo e Now, per la sola WTA anche su SuperTenniX e sito di SuperTennis. OA Sport offrirà inoltre la Diretta Live di alcune delle partite, con particolare focus in chiave Italia.

CALENDARIO MADRID 2025

Lunedì 21 aprile

Ore 10:00 Qualificazioni maschili e femminili

Martedì 22 aprile

Ore 11:00 Qualificazioni maschili, primi turni femminili

Mercoledì 23 aprile

Ore 11:00 Primi turni maschili e femminili – Sessione unica

Giovedì 24 aprile

Ore 11:00 Secondi turni femminili, primi turni maschili – Sessione unica

Venerdì 25 aprile

Ore 11:00 Secondi turni maschili e femminili – Sessione diurna

Ore 20:00 Secondi turni maschili e femminili – Sessione serale

Sabato 26 aprile

Ore 11:00 Terzi turni femminili, secondi turni maschili- Sessione diurna

Ore 20:00 Terzi turni femminili, secondi turni maschili – Sessione serale

Domenica 27 aprile

Ore 11:00 Terzi turni maschili e femminili – Sessione diurna

Ore 20:00 Terzi turni maschili e femminili – Sessione serale

Lunedì 28 aprile

Ore 11:00 Ottavi femminili, terzi turni maschili – Sessione diurna

Ore 20:00 Ottavi femminili, terzi turni maschili – Sessione serale

Martedì 29 aprile

Ore 11:00 Quarto femminile, ottavi maschili – Sessione diurna

Ore 20:00 Quarto femminile, ottavi maschili – Sessione serale

Mercoledì 30 aprile

Ore 13:00 Quarto femminile e maschile – Sessione diurna

Ore 20:00 Quarto femminile e maschile – Sessione serale

Giovedì 1° maggio

Ore 13:30 Quarto maschile, prima semifinale femminile – Sessione diurna

Ore 20:00 Quarto maschile, seconda semifinale femminile – Sessione serale

Venerdì 2 maggio

Ore 15:30 Prima semifinale maschile – Sessione diurna

Ore 20:00 Seconda semifinale maschile – Sessione serale

Sabato 3 maggio

Ore 15:30 Finale doppio maschile

Ore 18:30 Finale femminile

Domenica 4 maggio

Ore 15:30 Finale doppio femminile

Ore 18:30 Finale maschile

