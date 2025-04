ATP Madrid 2025, Luciano Darderi si ritira nel secondo set contro Tiafoe

Si ferma il cammino di Luciano Darderi nel secondo turno del Masters 1000 di Madrid. Purtroppo l’azzurro si è dovuto ritirare nel corso del secondo set sul punteggio di 7-5 3-1 in favore dell’americano Frances Tiafoe. Da capire ancora il motivo dell’abbandono di Darderi, forse colpito da qualche malessere, visto che comunque aveva richiesto l’intervento del medico in apertura di secondo set ma senza poi chiedere i soliti tre minuti di pausa.

I numeri della partita, fino a quando si è giocato, hanno visto Darderi chiudere con quattro ace, ma anche tre doppi falli. L’azzurro ha concesso cinque palle break, mentre non ne ha avuta nemmeno una a disposizione nei turni in battuta di Tiafoe, che ha ottenuto l’89% dei punti quando ha servito la prima. Sono 18 i vincenti di Tiafoe contro i 14 di Darderi, che invece ha commesso 15 errori non forzati contro i quattro dell’avversario.

Un match che ha visto subito Darderi affrontare e salvare due palle break in avvio. Il set è poi continuato, seguendo l’andamento dei turni di servizio. Il tie-break sembrava essere la normale conseguenza ed invece nell’undicesimo game è arrivato il break da parte di Tiafoe, che si è poi preso il set per 7-5.

Purtroppo il secondo set è cominciato malissimo per l’azzurro, con il break subito in apertura. Darderi ha poi salvato un’altra palla break nel terzo game, tenendo un delicato turno di servizio. Purtroppo nel quinto gioco è poi arrivato l’improvviso ritiro da parte del numero 46 del mondo, con Tiafoe che si prende così la vittoria e la qualificazione al terzo turno.