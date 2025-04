NK Celje-Fiorentina oggi in tv, Conference League 2025: orario, probabili formazioni, streaming

Il pareggio a San Siro per 2-2 contro il Milan è alle spalle. La Fiorentina di Raffaele Palladino è pronta a rituffarsi nella sua avventura continentale di quest’anno: quella della Conference League 2024-2025.

I viola, che arrivano da due finali consecutive ottenute in questa competizione (purtroppo entrambe perse, ndr), sono tra i favori della competizione, insieme agli inglesi del Chelsea e agli spagnoli del Betis.

Ai quarti di finale, l’ostacolo per i toscani di chiama NK Celje: la squadra slovena che ha sorpreso tutti e che è arrivata sino a questo punto superando, negli ottavi di finale, in un’eliminatoria pirotecnica – soprattutto al ritorno (finito ai rigori dopo il 5-4 dei regolamentari e dei supplementari) – il Lugano.

La partita tra NK Celje e Fiorentina, valida per l’andata dei quarti di finale della Conference League 2024-2025 si giocherà allo Z’dežele Stadium, giovedì 10 aprile alle ore 21.00. La copertura televisiva sarà garantita da Sky Sport e in streaming da NOW e Sky Go. OA Sport vi offrirà la cronaca del match appena sarà terminato l’incontro.

NK CELJE-FIORENTINA CONFERENCE LEAGUE 2024-2025

Giovedì 10 aprile

Ore 21.00 NK Celje-Fiorentina, Z’dežele Stadium – Diretta tv su Sky Sport

PROGRAMMA NK CELJE-FIORENTINA CONFERENCE LEAGUE 2024-2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno, Sky Sport 252

Diretta streaming: NOW e Sky Go