La Lazio vince in 9 in Europa League. Grande Roma contro l’Athletic Bilbao, Fiorentina ko

L’Italia festeggia due vittorie per 2-1 nell’andata degli ottavi di finale dell’Europa League. Roma e Lazio sono infatti riuscite a imporsi con grande caparbietà, conquistando due successi fondamentali in vista delle sfide di ritorno in programma settimana prossima e che determineranno la qualificazione ai quarti di finale della seconda competizione europea per importanza.

I biancocelesti hanno avuto la meglio sul campo del Viktoria Plzen in maniera commovente: dopo essere passati in vantaggio al 18′ con Romagnoli, i capitolini sono stati acciuffati da Durosinmi al 53′ e poi hanno dovuto fare i conti con una doppia espulsione (Rovella al 77′ e Gigot al 93′), ma con due uomini in meno sono riusciti a trovare il gol vittoria grazie a Isaksen all’ottavo minuto di recupero.

I giallorossi sono invece stati capaci di rimontare i temibilissimi spagnoli dell’Athletic Bilbao di fronte al proprio pubblico dello Stadio Olimpico. Gli ospiti sono passati in vantaggio al 50′ con Williams, sei minuti più tardi Angelino ha pareggiato , Alvarez è stato espulso all’85mo minuto e al 94′ Shomurodov ha trovato la rete del successo con l’uomo in più.

Nell’andata degli ottavi di finale di Conference League, invece, la Fiorentina ha perso per 3-2 sul campo del Panathinaikos e sarà dunque chiamata a ribaltare il risultato. I greci hanno firmato un micidiale uno-due tra il 5′ e il 19′ con Swiderski e Maksimovic, ma Beltran e Fagioli hanno recuperato prontamente nel giro di tre minuti tra 20′ e 23′. Al 55′, però, Tete ha regalato ai padroni di casa il gol risolutore.