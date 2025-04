Fiorentina in semifinale di Conference League: pareggio con il Celje, ora un ostacolo spagnolo

La Fiorentina ha pareggiato con il Celje per 2-2 e si è qualificata alle semifinali della Conference League in virtù del successo ottenuto settimana scorsa in trasferta (2-1). I Viola sono riusciti a fare festa di fronte al proprio pubblico dello Stadio Artemio Franchi e ora se la dovranno vedere con gli spagnoli del Betis Siviglia, che hanno pareggiato per 1-1 sul campo dello Jagiellonia dopo essersi imposti per 2-0 tra le mura amiche.

Si preannuncia uno scontro diretto davvero molto impegnativo per la formazione italiana, che spera di raggiungere l’atto conclusivo della terza competizione europea per importanza per la terza volta consecutiva. I padroni di casa sono passati in vantaggio al 37′ con Mandragora, bravo a sfruttare al meglio l’assist di Pongracic tagliando in area. Al 54′, però, gli sloveni sono riusciti a pareggiare con Matko, capace di sorprendere Parisi in campo aperto dopo il lancio di Zabukovnik.

Gli ospiti hanno addirittura ribaltato il risultato al 65′ con un impeccabile colpo di testa di Nemanic su corner di Seslar. Con quel punteggio si andrebbe ai supplementari, ma al 70′ ci ha pensato Moise Kean, lanciato in campo aperto, a rimettere le cose a posto. Nell’ultimo quarto d’ora sono stati annullate le reti di Ranieri al 77′ e Kean all’89mo minuto per fuorigioco, la Fiorentina suda più del previsto ma riesce a passare il turno e a proseguire il proprio cammino continentale.