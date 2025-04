Calcio femminile: primo match point per la Juventus in Serie A. Fari puntati su Inter-Roma

Le bottiglie di spumante sono già dentro i freezer. Tutto è pronto per la festa. Ma si dovrà ancora aspettare per festeggiare. Questo fine settimana la Juventus potrebbe mettere le mani sul sesto scudetto della sua storia, chiudendo i conti della Serie A 2024-2025 di calcio femminile con ben tre giornate di anticipo. Il momento delle bianconere arriverà nella giornata di domani, venerdì 18 aprile, in occasione della sfida contro il Milan (calcio d’inizio ore 17:30 di domani, 18 aprile) valida per il terzultimo turno della stagione ed in scena tra le mura amiche di Biella.

Ci sono molteplici possibilità che potrebbero permettere alla Juve di conquistare il titolo. Il primo, quello diretto, arriverebbe attraverso la vittoria ai danni delle rossonere. Anche se ci sono altre combinazioni sul tavolo, con camera su vista su Inter-Roma (calcio d’inizio ore 15:00 di sabato 19 aprile), altro big match che potrebbe consegnare la vittoria alla Vecchia Signora anche con una eventuale e rocambolesca sconfitta o con un pareggio.

Inutile fare i calcoli. Le piemontesi seguite da Massimiliano Canzi dovranno cercare di chiudere la pratica fin da subito, consapevoli di trovarsi al cospetto di una formazione davvero rognosa, capace di avere sì dei black-out, ma anche di fare saltare il banco in più di un’occasione.

Non è da sottovalutare poi il confronto tra le già citate Inter e Roma, pronte a battagliare in uno scontro diretto per il secondo posto. Al momento le nerazzurre viaggiano con un punto in più in classifica rispetto alle capitoline. Ma tutto potrebbe ribaltarsi tra poche ore. Chiudono il quadro Lazio-Napoli (calcio d’inizio alle 19:30 di domani), con le partenopee a caccia disperata di punti per evitare la graticola retrocessione al momento affidata alla Samp, e la bella sfida tra Sassuolo e Como (ore 12:30 di sabato 19), due formazioni che possono permettersi il lusso di divertirsi, vista la posizione tranquilla in graduatoria.