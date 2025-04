Calcio femminile: La Juve supera la Roma nel big match e prenota lo scudetto in Serie A. Male il Napoli

Nel momento più difficile, nella partita più difficile, la Juventus esce dalla mini-crisi e vede finalmente il titolo. Dopo due sconfitte consecutive la Vecchia Signora ha vinto in esterna il delicatissimo big match contro la Roma, piatto forte della sesta giornata valida per la Poule Scudetto della Serie A 2024-2025 di calcio femminile. Prova concreta per le ragazze allenate da Massimiliano Canzi, passate per 1-2 al Tre Fontane. Venerdì, con un successo sul Milan, sarà già festa.

Ma andiamo con ordine. Le bianconere si sono presentate sul campo capitolino con il piglio giusto, mettendo sul tavolo un atteggiamento propositivo premiato al nono giro di orologio, quando Godo, lasciata sola al limite dell’area ha sfoderato un tiro non particolarmente angolato capace comunque di beffare una Caesar partita con un pizzico di ritardo.

Il raddoppio è arrivato invece al 31′ grazie alla certezza Sofia Cantore, abile a sfruttare uno strafalcione in ripiegamento difensivo di Elena Linari realizzando poi una grande rete. Le giallorosse si svegliano troppo tardi, accorciando le distanze all’84’ grazie a Giacinti in virtù di una bella conclusione di rimbalzo. In pieno recupero, le attuali detentrici del titolo vanno finanche vicino al clamoroso pareggio con Corelli, colpevole di aver sparato la sfera in curva da posizione iper-ravvicinata. Festeggiano quindi le zebrate, consapevoli di poter mettere le mani sullo scudetto già venerdì, in occasione della sfida con le rossonere.

Nella seconda disputa di giornata, il Sassuolo ha espugnato il campo del Napoli, beffando le avversarie al 76′ grazie al goal di Elena Dhont al termine di un incontro abbastanza equilibrato. Non una buona notizia per le partenopee, ancora solo a +1 dalla graticola attualmente occupata dalla Sampdoria.