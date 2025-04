Calcio femminile, approvato il nuovo format della Serie A: si passa da 10 a 12 squadre

Nella giornata di ieri si è svolta a Roma, presso la sede della FIGC anche alla presenza del Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, del presidente della FIGC Gabriele Gravina e di quello della Lega Serie A Ezio Maria Simonelli, l’Assemblea della Divisione Serie A Femminile Professionistica. All’ordine del giorno c’era la modifica al format dei campionati nazionali di calcio femminile.

Nello specifico è stato approvato il format della Serie A femminile 2025-26, in seguito alla riforma dei campionati femminili che porterà la Serie A da 10 a 12 squadre e la Serie B da 16 a 14. Nella prossima stagione il massimo campionato si svolgerà sempre con un girone unico (partite di andata e ritorno), per un totale di 22 giornate.

Ufficializzato anche il format della Coppa Italia. Il torneo nel 2025-2026 sarà aperto da un turno preliminare in gara secca che coinvolgerà le squadre neopromosse in Serie B, seguito da un primo turno in cui saranno impegnati i club di Serie B e le ultime quattro formazioni della graduatoria di Serie A e da un secondo round in cui entreranno in gioco le altre 8 squadre di Serie A. Quarti di finale e semifinali andranno in scena con gare di andata e ritorno.

Verrà introdotta inoltre una nuova competizione, che si disputerà con un format compatto in avvio di stagione prima dell’inizio del campionato, in cui saranno presenti tutte le 12 squadre di Serie A divise in tre gironi da quattro. Voleranno alla Final Four le prime classificate di ogni girone e la miglior seconda.