Calcio femminile, cinquina del Milan contro la Fiorentina e tris della Lazio nel 24° turno

Calato il sipario sui primi due incontri del sesto turno della seconda fase del campionato di calcio femminile di Serie A 2024-2025. Nella 24ª giornata, del computo totale, si è assistito alla sfida della Poule Scudetto tra Milan e Fiorentina e al confronto della Poule Salvezza tra Sampdoria e Lazio.

Alla Puma House of Football le rossonere avevano voglia di avvicinarsi al quarto posto occupato dalle viola in classifica generale e così è stato. Match pirotecnico, come si suol dire, sul rettangolo di gioco meneghino col Diavolo a spuntarla 5-3. La doppietta di Ijeh nella prima frazione e le marcature di Arrigoni, Renzotti e Koivisto hanno reso il passivo pesante per le gigliate. Toscane in cui la sola Madelen Janogy ha dimostrato di esserci, grazie a una tripletta.

Nel confronto per le zone basse la Sampdoria era attesa al difficile incontro con la Lazio, squadra più in forma della Poule di riferimento. Le sensazioni della vigilia sono state confermate dal momento che le bianco-celesti si sono imposte con un perentorio 3-0, frutto delle realizzazioni di Le Bihan, Visentin e Simonetti su calcio di rigore, tutte nella ripresa.

Domani il turno si completerà con la partita al “Giuseppe Piccolo” tra Napoli e Sassuolo e il match clou tra Roma e Juventus al “Tre Fontane”, dove le giallorosse vorranno rimandare la festa Scudetto delle bianconere.