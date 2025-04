Calcio femminile: la Juve vince aritmeticamente lo Scudetto! Milan battuto 2-0. Bene la Lazio

La Vecchia Signora è tornata. Con tre giornate di anticipo, la Juventus ha vinto lo scudetto raggiungendo aritmeticamente il primato nella Serie A 2024-2025 di calcio femminile. Un ritorno in grande stile per le bianconere, Campionesse d’Italia per la sesta volta grazie al granitico successo ottenuto contro il Milan nel tardo pomeriggio.

Una vittoria maturata tra la fine del primo tempo e l’inizio del secondo. E’ infatti il 45’ quando la bomber Cristiana Girelli viene atterrata in area di rigore, trasformando poi senza patemi un penalty che spiazza Fedele. Poi, dopo appena tre minuti dall’inizio dalla ripresa, la stessa bomber si rende artefice di un grande numero, scaturito da un passaggio di Cantore, la quale le consente di liberarsi di due avversarie e di sfoderare un destro, poi finito in rete per una deviazione.

Il resto sarà ordinaria amministrazione fino alla festa finale di un gruppo che, quest’anno, ha imposto fin da subito il proprio status, rimanendo in testa fin dal primo turno. Adesso per le ragazze di Massimiliano Canzi sarà ora di pensare anche alla prossima stagione, dove l’obiettivo non potrà che essere quello di riconfermarsi e di essere più competitive anche in Europa.

Tutto abbastanza semplice poi per la Lazio che, nel secondo e ultimo match pianificato oggi, ha vinto la sfida contro un Napoli ad un passo dalla graticola, sconfitto in trasferta con ili risultato di 2-1. Ad aprire le marcature ci ha pensato la “solita” Piemonte, davvero lesta nell’evitare la scivolata di Sciabica e infilare l’1-0 provvisorio dopo la bella combinazione tra Simonetti e Le Biahan sulla tre quarti. Il raddoppio arriva invece a quattro minuti dal duplice fischio, per merito di Goldoni che, da due passi, butta in porta un pallone inizialmente respinto.

Il Napoli però dimostra di esserci e , al 49’, cerca di riaprire i giochi com l’ex di giornata: Di Giammarino, autrice di una rete di mancino calciata dal limite. Ma sarà l’unico squillo incisivo della partenopee, sempre vicinissime all’ultimo posto, attualmente in possesso della Sampdoria.