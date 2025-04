Calcio a 5: Bielorussia-Italia vale il pass per gli Europei

Bielorussia-Italia di domani sera, venerdì 11 aprile – sul campo neutro di Malta – vale una fetta totale della qualificazione agli Europei 2026 di calcio a 5.

Lo sa bene il ct della nazionale azzurra Salvo Samperi e lo sanno anche i suoi uomini che vogliono vincere, ma che devono fare attenzione agli avversari, che già qualche tempo fa a Catania misero in difficoltà e non poco Musumeci e compagni chiudendo alla fine il match sul 2-2.

Già, proprio quel pareggio, con una differenza reti attuale di +16 per l’Italia e di +10 per la Bielorussia, potrebbe essere un risultato da “calcoli”, cosa che però lo staff tecnico azzurro non vuole sentire neppure nominare.

Domani servirà una prova di tecnica, carattere, attenzione e anche fisicità se dovesse servire: bisognerà andare oltre i propri limiti per assicurarsi o quasi la partecipazione a un torneo che potrebbe poi andare a sancire la risalita di un movimento che negli ultimi anni a livello internazionale ha sofferto e non poco.

LE DATE DEL GRUPPO 2

1a GIORNATA

Malta-Finlandia 0-5

Italia-Bielorussia 2-2

2a GIORNATA

Finlandia-Italia, 0-2

Bielorussia-Malta 5-0

3a GIORNATA

Italia-Malta 11-1

Bielorussia-Finlandia 3-0

4a GIORNATA

Finlandia-Bielorussia 1-3

Malta-Italia 1-5

5a GIORNATA

Finlandia-Malta, giovedì 10 aprile ore 18

Bielorussia-Italia, venerdì 11 aprile ore 20

6a GIORNATA

Malta-Bielorussia, mercoledì 16 aprile ore 19

Italia-Finlandia, mercoledì 16 aprile ore 20

CLASSIFICA GRUPPO 2

Italia (+16) e Bielorussia 10 (+10); Finlandia 3 (-2); Malta 0 (-24)*

*fra parentesi la differenza reti