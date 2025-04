Basket, Tortona crolla nel finale con Tenerife e dice addio alla Champions League

Si è appena conclusa al PalaEnergica Paolo Ferraris di Casale Monferrato gara-2 dei quarti di finale della Basketball Champions League e sul parquet sono scesi i padroni di casa del Bertram Derthona Tortona e La Laguna Tenerife. Per i piemontesi l’obbligo di vincere dopo la sconfitta in gara-1 per portare la serie alla bella in Spagna.

Primo quarto che vive su un grande equilibrio, con le due formazioni che si alternano in vantaggio, ma senza andare mai oltre il possesso pieno di vantaggio. Per Tortona sono Vital e Denegri a dettare i ritmi, anche se il primo piccolo scossone arriva nell’ultimo minuto, quando Tenerife trova prima la tripla di Abromaitis e poi il canestro di Fernandez per il 19-24 con cui si va al primo stop.

Il secondo quarto inizia sotto il segno di Biligha e Severini, che con un primo parziale di 5-0 impattano nuovamente il match per i padroni di casa. Candi riporta avanti Tortona, reagisce Tenerife, ma nella seconda metà del quarto sale in cattedra Tommaso Baldasso, che si sblocca con una tripla a 3’ dall’intervallo, poi trova altri tre canestri, uno ancora da oltre l’arco, e lancia la Bertram Derthona al riposo avanti 38-35.

Il secondo tempo inizia con la tripla di Weems che vale il +6 e massimo vantaggio per Tortona. Fatica ora un Tenerife nervoso, che vede arrivare anche un tecnico al suo allenatore, ma dopo tre minuti di sofferenze si sblocca e con un contro parziale torna a -1. Si lotta di nuovo punto a punto, ma come nel primo quarto, anche il finale del terzo vede Tenerife accelerare e andare all’ultimo stop sul 54-59.

Prova lo strappo decisivo la squadra spagnola con la tripla di Doornekamp del +8 a inizio ultimo quarto. Non reagisce Tortona, che sembra non avere le forze per rientrare in partita e un altro canestro da oltre l’arco di Doornekamp vale il +12 a 7’ dalla fine. Alza bandiera bianca la squadra di casa, con Tenerife che scappa via e piemontesi che tornano a segnare solo a 4’ dalla sirena. Troppo tardi per una rimonta, con Tenerife che spinta da uno scatenato Giorgi Shermadini (23 punti per lui) chiude e vince 64-77. Eliminata, dunque, Tortona che ora dovrà dare il massimo per trovare almeno i playoff di Serie A e non chiudere in largo anticipo la stagione.