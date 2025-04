Basket: all’Hapoel Tel Aviv l’EuroCup 2024-2025

L’Hapoel Tel Aviv vince l’EuroCup 2024-2025. Il club israeliano diventa il secondo della città, assieme al Maccabi, ad avere il diritto di giocare l’Eurolega nella stagione 2025-2026 attraverso la doppia vittoria sul Gran Canaria nella finale della seconda competizione di quota ECA.

Gara-1, giocata alla Samokov Arena in Bulgaria, ha visto la vittoria dell’Hapoel per 74-65, mentre gara-2 alla Gran Canaria Arena si è risolta in un 94-105 in virtù dei 26 punti di Johnathan Motley e dei 27 di Antonio Blankeney. Per la sezione sportiva del club è la prima vittoria continentale.

In precedenza, negli scorsi anni, erano arrivati due quarti di finale nelle stagioni 2022-2023 e 2023-2024. Quest’anno, agli ordini di Dimitris Itoudis, il club ha trovato il salto che ha permesso una stagione non poi così pronosticata, ma comunque già di ottimo livello fin dalla fase a gironi con il 12-6 della regular season.

Nella fase a eliminazione diretta, invece, il 67-61 contro il Turk Telekom Ankara e poi, in semifinale, la rimonta su Valencia con annesso successo in gara-3 alla Fonteta che ha impedito un derby spagnolo. Fondamentalmente, è bastato un tiro di Marcus Foster in semifinale per dare avvio alla sequenza di eventi che porta al risultato in questione.