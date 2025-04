Basket, Serie A: negli anticipi vincono Varese e Reggio Emilia. Spettro retrocessione per Scafati

Si sono disputati nella serata di oggi due anticipi della ventiseiesima giornata del massimo campionato italiano di basket. Due sfide fondamentali nella corsa salvezza, con ben tre formazioni in lotta per non retrocedere in campo, con lo scontro diretto tra Napoli e Varese, mentre Scafati ospitava Reggio Emilia. Ecco come è andata.

A Napoli primo quarto molto emozionante ed equilibrato, con Varese che parte meglio, poi risponde la formazione partenopea e per i primi nove minuti nessuna delle due squadre riesce a piazzare un break. Ci riescono i lombardi negli ultimi 58”, con un 1-7 che vale il +6 al primo stop. Napoli che, così, è costretta a inseguire a inizio secondo quarto, ma è Varese a toccare il +8 a metà quarto. Poi una tripla di Mitrou-Long vale la doppia cifra di vantaggio, con gli ospiti che allungano fino al +15. Prova a reagire Napoli, riduce il gap sotto la doppia cifra e si va al riposo con Varese avanti 41-50.

Torna a spingere Varese a inizio ripresa e torna in pochi minuti sul +15, che poi inizia a gestire il vantaggio, mentre Napoli fatica a riavvicinarsi. Ci provano i partenopei nella parte finale del terzo quarto, con Pullen e Green sugli scudi, ma risponde Varese con Librizzi e Hands e si va all’ultimo stop coi lombardi sul +13. Napoli deve reagire negli ultimi 10 minuti, ma Varese ha in controllo il match, evita che i campani rientrino in partita. Ci provano Pangos e compagni, ma alla fine Varese vince 87-97 e mette una seria ipoteca sulla salvezza. Napoli, invece, vede sfumare la chance di mettere virtualmente fine alla propria sofferenza.

A Scafati primo quarto molto equilibrato, con le due formazioni che si alternano in vantaggio con un continuo botta e risposta, con Cinciarini e Pinkins scatenati per Scafati e primi 10 minuti che si chiudono con i campani avanti di 1 punto. Reggio Emilia parte meglio a inizio secondo quarto, con un parziale di 0-12 che è il primo vero strappo del match. Scafati ha bisogno di più di 5 minuti per trovare il primo canestro del quarto, regge l’urto nella seconda parte e alla fine Reggio Emilia va al riposo sul 35-44.

Ancora uno strappo degli emiliani a inizio ripresa, che tornano così in doppia cifra di vantaggio. Non riesce questa volta a Scafati la risposta e si scavalla metà quarto sul +15 per gli ospiti. Predica nel deserto Cinciarini, autore di 19 punti in 23 minuti in campo sin qui, e così si va all’ultimo stop con Reggio Emilia avanti di 14 punti. Ultimi dieci minuti che hanno così poco da dire dal punto di vista della sfida, con Reggio che allunga ancora, va più volte sul +20 e alla fine si impone per 69-84. Per Scafati un ko pesantissimo, con la zona salvezza che con la vittoria di Varese è a 4 punti.