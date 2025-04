Basket, Reggio Emilia cede a Malaga in gara-2 e saluta la Champions League

L’Unahotels Reggio Emilia lotta nella gara-2 dei quarti di finale della Basketball Champions League 2025 ma non basta contro l’Unicaja Malaga! Gli emiliani dopo il -37 di gara-1 cedono per 72-82 di fronte al PalaBigi onorando comunque l’impegno e salutando così la competizione continentale FIBA. I campioni uscenti volano in semifinale dove affronteranno la vincente di AEK Atene-Nanterre. Sono 11 i punti equamente divisi per Tillie ed Ostekowski per gli ospiti, con Kenneth Faried top scorer dei padroni di casa con 16 punti e 14 punti per Jabari Smith.

Avvio perfetto di Reggio Emilia con Cheatham sugli scudi (9-2), con Malaga che prende le misure ed accorcia grazie alla tripla di Osetkowski (15-10). 2/2 di Taylor a cronometro fermo (15-12), con Kenneth Faried che appoggia per il 17-12 che chiude la prima frazione.

Nel secondo quarto l’Unicaja piazza un break di 5-0 per pareggiare prontamente i conti (17-17), allungando il parziale con Tillie e Kalinoski che costringe coach Priftis a chiamare timeout (17-22). ‘Momo’ Faye interrompe l’emorragia emiliana (21-24), con Cassius Winston che brucia la retina da tre (24-24). Tillie e Nedovic tengono davanti gli ospiti (29-35), con Tyson Carter che dà il vantaggio in doppia cifra (29-40). Due fiammate da tre di Jabari Smith valgono il 37-46 con cui si va all’intervallo lungo.

La ripresa si apre nel segno di Kenneth Faried: l’ex NBA prova a dare una scossa ai compagni colmando parzialmente il gap (43-50), con Ostetkowski che batte un colpo dall’arco per Malaga (43-53). L’Unahotels non ci sta e piazza un parziale di 7-0 per rifarsi sotto (50-53), pareggiando i conti con Winston dalla lunetta (54-54). Un guizzo di Tyson Perez chiude la terza frazione sul 56-58 per l’Unicaja.

Polveri bagnate in apertura di ultimo quarto, con Perez che schiaccia dopo oltre due minuti (56-60). La Reggiana prova a rimanere in scia con Barford (59-60), con Perez che risponde subito per il +3 Malaga (59-62). Ci pensa Kendrick Perry a mostrare i muscoli con una doppia bomba (61-68) a meno di cinque minuti dalla sirena finale. Gli emiliani cercano di rimanere a galla con Jabari Smith (67-70), ma l’Unicaja non trema e trova ancora un piccolo allungo forse decisivo (67-75). Ancora Tyson Perez col 2+1 per il +10 (70-80), con Carter e Faried che fissano il punteggio finale sul 72-82 con cui Malaga espugna Reggio Emilia e supera il turno.