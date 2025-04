Basket, Reggio Emilia e Tortona impegnate in gara-2 dei quarti di finale di Champions League

Ad una settimana dalla prima sfida dei quarti di finale della Basketball Champions League 2024-2025, le nostre portacolori Reggio Emilia e Tortona scendono nuovamente in campo per gara-2 rispettivamente contro l’Unicaja Malaga e Tenerife ma questa volta di fronte ai propri tifosi. Le situazioni delle due squadre sono però diverse sulla base del risultato maturato in gara-1: andiamo a presentare brevemente quanto ci attende.

L’Unahotels Reggio Emilia affronta domani sera – inizio del match alle ore 20:30 – al PalaBigi l’Unicaja Malaga, con un importante gap da recuperare se vuole cercare di pareggiare i conti e portare la contesa a gara-3 in Spagna la settimana prossima. Nel primo confronto non c’è stata praticamente storia, con la Reggiana che ritrovata a rincorrere fin dalla palla a due sprofondando addirittura a -37 (105-68) con solo tre punti segnati nel quarto conclusivo. Gli uomini di coach Priftis sono quindi chiamati ad una vera e propria missione impossibile se vogliono provare a mettere in difficoltà i detentori del titolo, con Cheatham e Winston che cercheranno di trascinare i compagni dopo aver chiuso con 19 e 12 punti gara-1. Dall’altra parte l’Unicaja Malaga si presenta in Emilia con un importante vantaggio da conservare, con Tyson Carter MVP del match casalingo con 20 punti al pari di Melvin Eljin (17 punti).

Situazione decisamente diversa invece per la Bertram Derthona Tortona, che ospita mercoledì alle 18:30 al PalaFerraris di Casale Monferrato (Alessandria) gli spagnoli di Tenerife. I piemontesi hanno messo in difficoltà la compagine iberica in gara-1, riuscendo a portare la contesa all’overtime e venendo sconfitti di solo quattro punti (93-89) mantenendo quindi la sfida apertissima nella gara-2. Coach Walter De Raffaele si affiderà ancora all’esperienza di Kyle Weems (17 punti per l’ex Virtus Bologna nel match di andata) e sul talento del playmaker azzurro Tommaso Baldasso, tra gli ultimi ad arrendersi con 16 punti messi a referto. La Lenovo Tenerife, dal canto suo, cercherà di far saltare il fattore campo in Piemonte e staccare così il pass per le semifinali conservando le quattro lunghezze di vantaggio dopo i 45’ di battaglia di gara-1. Fari puntati sul georgiano Giorgi Shermadini – transitato anche dal nostro Campionato avendo difeso i colori di Cantù – e su un giocatore dall’enorme bagaglio tecnico ovvero Marcelihno Huertas, che a oltre quarant’anni continua a deliziare gli appassionati con prestazioni monstre (26 punti e 9 assist per l’ex Fortitudo Bologna poco meno di una settimana fa).