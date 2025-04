Basket: festa Udine, è Serie A con due gare d’anticipo

L’APU Udine, sponsorizzata Old Wild West, rivede la luce. A 13 anni dalla dissoluzione dell’Amatori, nota fondamentalmente sempre come Snaidero, la società friulana riporta la città in Serie A dopo 15 anni dall’ultima partecipazione. Il tutto con due giornate d’anticipo rispetto alla fine della stagione regolare di Serie A2 e con la vittoria ai danni di Rimini per 95-86, decisiva in quanto sfida tra prima e seconda.

Un’annata, questa, caratterizzata da un inizio di valido livello, anche se la sconfitta iniziale proprio contro Rimini e quella nel derby con Cividale non hanno subito consentito la presa della vetta. Testa presa, appunto, dalla Rinascita Basket per larghi tratti fino alla 25a giornata, quando si è verificato il primo sorpasso. Il secondo è giunto alla 30a, stavolta senza più nessun timore di voltarsi indietro.

Protagonisti indiscussi dell’annata tre uomini: Anthony Hickey, Mirza Alibegovic e Xavier Johnson, 14.7, 13.7 e 13.5 punti rispettivamente lungo l’arco dell’annata, nella quale ci sono stati anche i momenti sfortunati, come l’infortunio di Giovanni Pini che ha portato all’ingresso di Rei Pullazi, uno che sa come si sale al piano di sopra. Particolarmente importanti un paio di caratteristiche di Hickey: saper passare la palla (5.3 assist/gara) e pressare sull’uomo (1.7 recuperi/gara). In generale, però, è un altro colpo non da poco di Adriano Vertemati, coadiuvato da Andrea Gracis come GM (di lusso, contando i trascorsi sia in campo che fuori) e, finalmente, in grado di prendersi finalmente un momento di gloria nuovo dopo i lunghi anni di Treviglio.

Per la città un trionfo nel senso più assoluto, mentre alle spalle dell’APU proseguirà la lotta per playoff e play-in, che vede tanti nomi di spicco contendersi l’altra promozione. Oltre a Rimini, ci sono anche Cantù e Forlì nelle prime quattro, e più indietro, tra le altre, Verona, Rieti e Fortitudo Bologna con Avellino, Pesaro, Torino e Brindisi di rincorsa in quella che è un’A2 ricca come poche volte di nomi che hanno fatto la storia. Una storia che, per adesso, resta esclusiva dei bianconeri.

Questo il roster della squadra promossa: Matteo Agostini, Francesco Stefanelli, Davide Bruttini, Mirza Alibegovic, Lorenzo Caroti, Anthony Hickey, Xavier Johnson, Lorenzo Ambrosin, Matteo Da Ros, Giovanni Pini, Iris Ikangi, Simone Pepe, Rei Pullazi.