Basket, 26^ giornata Serie A: Trapani in vetta solitaria, vittorie di Milano, Trento e Venezia

In attesa dell’atteso posticipo tra Virtus Bologna e Germani Brescia, Trapani si porta in vetta in solitaria e festeggia anche la qualificazione matematica ai playoff con quattro giornate d’anticipo. La squadra di Jasmin Repesa non ha avuto problemi nell’anticipo di mezzogiorno del 26° turno di campionato contro la Nutribullet Treviso. I siciliani si sono imposti per 95-82 con 21 punti di Chris Horton e 19 di Langston Galloway, mentre a Treviso non sono bastati i 22 punti di JP Macura.

L’Olimpia Milano impiega due quarti per far suo il match contro l’Estra Pistoia. I toscani giocano un eccellente primo tempo, chiuso sotto solo di due punti, ma crollano poi nel terzo quarto, con la vittoria di Milano per 95-80. Da segnalare come Ettore Messina non sia tornato in campo dopo l’intervallo per un malessere. Il principale protagonista è stato Zach LeDay, autore di 24 punti, mentre Nikola Mirotic sfiora la doppia doppia con 20 punti e 9 rimbalzi.

Una tripla incredibile ad un secondo dalla fine di Quinn Ellis regala il successo alla Dolomiti Energia Trento, che vince in rimonta sul campo della Vanoli Cremona per 89-86. I lombardi sembravano in pieno controllo dopo trenta minuti quasi perfetti, poi con un parziale di 28-16 di Trento ha ribaltato tutto, prima del capolavoro finale con cui Ellis ha deciso il match. Con questa vittoria Trento agguanta in classifica Bologna e Brescia e si tiene a -2 da Trapani.

Continua il momento magico della Reyer Venezia, che ottiene la settima vittoria nelle ultime otto partite. Un successo importantissimo in chiave playoff per i veneti, che sono attualmente ottavi e che dominano in casa contro la Pallacanestro Trieste per 103-71 e si portano a soli due punti dalla coppia formata dai triestini e Reggio Emilia. Mfiondu Kabengele fa la voce grossa sotto i tabelloni, chiudendo con 15 punti e 13 rimbalzi.

Chi invece sembra allontanarsi dai playoff è la Bertram Tortona, che subisce la terza sconfitta consecutiva sul campo del Banco di Sardegna Sassari. Finisce 87-82 per i sardi, che hanno trovato l’allungo decisivo negli ultimi cinque minuti, sfruttando il blackout offensivo dei piemontesi. Decisivi i 19 punti di Justin Bibbins e Brian Fobbs, mentre a Tortona non bastano i 24 punti di Christian Vital.

RISULTATI 26^ GIORNATA SERIE A BASKET

Napoli – Varese 87-97 (giocata ieri)

Scafati – Reggio Emilia 69-84 (giocata ieri)

Trapani – Treviso 95-82

Milano – Pistoia 95-80

Sassari – Tortona 87-82

Venezia – Trieste 103-71

Cremona – Trento 86-89

Bologna – Brescia (domani ore 20.00)

CLASSIFICA: Trapani 38, Brescia*, Bologna*, Trento 36, Milano 34, Trieste, Reggio Emilia 32, Venezia 30, Tortona 28, Sassari 24, Treviso 18, Cremona, Varese, Napoli 16, Scafati 12, Pistoia 10