Basket, la Virtus Bologna batte Brescia in rimonta e aggancia Trapani in vetta alla Serie A

La Virtus Bologna si complica la vita con un primo quarto da incubo (18-29), poi cambia passo nel secondo tempo e sconfigge abbastanza nettamente la Germani Brescia per 91-79 davanti al pubblico casalingo della Segafredo Arena nel posticipo che ha chiuso il programma della 26ma giornata di regular season per la Serie A 2024-2025 di basket maschile.

Le Vu Nere, grazie a questo successo nello scontro diretto per la vetta della classifica, raggiungono Trapani Shark al comando della graduatoria con 2 punti di vantaggio sul tandem Brescia-Trento e 4 sull’Olimpia Milano quando mancano quattro turni al termine della stagione regolare. Per gli emiliani, che hanno ribaltato il -1 dell’andata nell’ottica di un possibile arrivo in parità con la Leonessa, potrebbe diventare decisivo lo spareggio dell’ultima giornata in casa con Trapani per avere la testa di serie n.1 nel tabellone dei playoff scudetto.

La squadra di coach Dusko Ivanovic può festeggiare nel frattempo la terza affermazione di fila in campionato, grazie ad una buona prestazione corale offensiva e soprattutto difensiva dopo la pausa di metà partita. Fondamentale per la rimonta bianconera il 28-9 del terzo periodo, che ha spostato l’inerzia del match consentendo poi a Pajola e compagni di gestire il vantaggio negli ultimi dieci minuti.

Top scorer di serata per la Virtus un ispirato Isaia Cordinier da 21 punti, ma vanno in doppia cifra anche Will Clyburn con 15 punti (oltre a 6 rimbalzi e 5 assist), Toko Shengelia con 12 ed un solido Ante Zizic con 12 punti in 17 minuti.