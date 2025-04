NBA, i risultati della notte (14 aprile): Clippers e Minnesota ai Playoff. Golden State finisce al Play-In

Ultima giornata della stagione regolare di NBA. Tutta l’attenzione era rivolta sul match tra Golden State Warriors e Los Angeles Clippers, che era un vero e proprio scontro diretto per accedere direttamente ai Playoff. Un obiettivo centrato dai Clippers, che si impongono al termine di una sfida tiratissima dopo un tempo supplementare per 124-119 grazie ad uno strepitoso James Harden da 39 punti, 10 assist e 7 rimbalzi e ad un Kawhi Leonard da 33 punti; mentre ai Warriors non sono bastati i 36 punti (18 nell’ultimo quarto) di Steph Curry e i 30 di Jimmy Butler.

Golden State finisce dunque settima e sarà costretta al Play-In contro Memphis, mentre i Clippers sono quinti ed affronteranno nel primo turno dei Playoff i Denver Nuggets, che hanno superato agevolmente gli Houston Rockets per 126-111 con tutto il quintetto in doppia cifra (19 per Porter Jr e 18 per Jokic). Ai Playoff ci vanno direttamente anche i Minnesota Timberwolves, che hanno superato 116-105 con gli Utah Jazz (43 punti di Anthony Edwards). I T’Wolves affronteranno ora i Los Angeles Lakers, che hanno fatto riposare tutti i big nella sconfitta a Portland per 109-81. Al primo posto hanno chiuso gli Oklahoma City Thunder con anche il miglior record della lega, ottenendo la vittoria numero 68 con il successo su New Orleans per 115-100.

Nella Eastern Conference i verdetti erano già tutti scritti. I Cleveland Cavaliers erano già certi da settimane del primo posto e hanno concluso la loro stagione con la sconfitta ai supplementari contro gli Indiana Pacers, che si impongono 126-118 al termine di una partita con un turnover ampissimo e dove il miglior marcatore di Indiana è stato Quenton Jackson con 21 punti. Secondo posto i Boston Celtics, che nell’ultima giornata piegano 93-86 gli Charlotte Hornets con 34 punti di Payton Pritchard.

I New York Knicks terminano terzi e si godono la vittoria nel derby contro i Brooklyn Nets per 113-105 con 29 punti dalla panchina di Landry Shamet. I Milwaukee Bucks fanno riposare Giannis Antetokounmpo e superano dopo un supplementare i Detroit Piston per 140-133 con una clamorosa doppia doppia di Pat Connaughton, autore di 43 punti e 11 rimbalzi. Ci sono poi le vittorie di Atlanta (117-105 con Orlando), di Chicago (122-102 con Philadelphia) e di Washington (119-118 con Miami).

RISULTATI NBA 2025 (12 APRILE)

Atlanta Hawks – Orlando Magic 117-105

Boston Celtics – Charlotte Hornets 93-86

Brooklyn Nets – New York Knicks 105-113

Cleveland Cavaliers – Indiana Pacers 118-126 d.t.s

Miami Heat – Washington Wizards 118-119

Milwaukee Bucks – Detroit Pistons 140-133 d.t.s

Philadelphia 76ers – Chicago Bulls 102-122

Golden State Warriors – Los Angeles Clippers 119-124 d.t.s

Houston Rockets – Denver Nuggets 111-126

Memphis Grizzlies – Dallas Mavericks 132-97

Minnesota Timberwolves – Utah Jazz 116-105

New Orleans Pelicans – Oklahoma City Thunder 100-115

Portland Trail Blazers – Los Angeles Lakers 109-81

Sacramento Kings – Phoenix Suns 109-98

San Antonio Spurs – Toronto Raptors 125-118