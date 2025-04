Basket, i migliori italiani della 26a giornata di Serie A. Librizzi, pomeriggio d’oro per Varese

26a giornata, quattro alla fine della stagione regolare, una Serie A incerta in testa, mentre in coda alcuni risultati dell’ultimo fine settimana hanno messo sempre più in pericolo la posizione di Pistoia (a un passo dallo scendere di categoria) e Scafati (che ha delle chance in più).

Per la quota italiana degli scesi in campo, un meritato titolo di MVP tricolore va a Matteo Librizzi, che proprio in una delle sfide più importanti per l’Openjobmetis Varese veste i panni giusti: 21 punti, 4/6 da tre, 7/9 in lunetta, 21 di valutazione e terza miglior performance dell’anno nel suo complesso, dopo quelle dell’andata contro Trapani e Virtus Bologna. Va detto che, in generale, il suo rendimento è stato di livello, con 10,7 punti ad allacciata di scarpe, ed è anche vero che le ultime tre partite lo hanno visto prendere in mano in maniera più decisa la situazione. Ora Varese è a quota 16, nel gruppo con Napoli (battuta domenica) e Cremona e a due punti da Treviso (che è quasi salva). In breve, può respirare un po’.

A proposito di Scafati, se c’è qualcuno che riesce in un modo o nell’altro a mettercela tutta è Andrea Cinciarini, che nella sconfitta contro Reggio Emilia le prova tutte per non far affondare i suoi. In questo senso si rimette i panni del realizzatore, con 24 punti che seguono i 26 della settimana scorsa a Trento: per strano che sembra, in tutta la sua carriera non gli era mai riuscita, almeno a livello di Serie A, una “doppietta” del genere. Segno che, anche a 38 anni, gli inediti capitano. Poi, chiaramente, che la preferenza fosse per la vittoria è fuor di dubbio.

Nelle varie note sparse dai campi, per Pistoia, ormai in situazione disperata, si segnala un Gianluca Della Rosa da 15 punti che anche in una sfida impossibile come quella a Milano (dove Gianluca Bortolani lancia qualche segnale da 13 punti) testimoniano il suo essere su una barca che, quest’anno, ha visto anche troppi colori e quasi nessuno positivo. Saliou Niang fa il suo nella vittoria tirata di Trento a Cremona (11 punti e 7 rimbalzi), mentre Tommaso Baldasso, al ritmo di 11 punti, prepara un nuovo assalto a Tenerife dopo che, all’andata, è stato vicinissimo allo status di decisivo.