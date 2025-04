Basket, i migliori italiani della 24a giornata di Serie A. Da Librizzi a Totè, vittorie diverse

Premessa doverosa: se poche settimane fa parlavamo di quattro squadre tutte in testa al campionato, con gli stessi punti, adesso la situazione è se possibile ancor più ingarbugliata. Di formazioni in testa, dopo la 24a giornata, ce ne sono tre, ma sono nove quelle che si trovano in una quota di appena 6 punti. Il tutto con solo otto di loro che possono entrare nei playoff. E, come se non bastasse, c’è anche la lotta per la salvezza a farsi sempre più intensa.

Ed è in questo contesto che l’MVP italiano di giornata è Matteo Librizzi, che con 16 punti contribuisce a dare a Varese un sospiratissimo ritorno alla vittoria contro Scafati. Chiaramente l’uomo decisivo è Jaylen Hands, e con 42 punti realizzati non potrebbe essere altrimenti, ma di Librizzi è il secondo maggior contributo nonché la terza miglior performance personale dell’annata, in cui a prescindere dal rendimento realizzativo ha preso in mano le chiavi del club biancorosso. Il tutto mentre in quota Givova Andrea Cinciarini piazza la stessa valutazione (17), ma basandosi su 7 punti e 12 assist, in pratica la sua cifra usuale sul parquet, mentre Alessandro Zanelli è in una delle sue migliori uscite stagionali con 14 punti.

Non si può però non rimarcare un altro risultato, quello di Napoli che batte Milano e si toglie ancor più dalle zone più calde dei bassifondi. Tra i nomi meritori c’è quello di Leonardo Totè, che ultimamente sta segnando meno rispetto ad altre occasioni, ma è sempre pronto a garantire qualità e solidità vicino a canestro. 10 punti e 6 rimbalzi per lui nel successo del club partenopeo, che peraltro è alla terza vittoria di fila in tre partite complicate: Virtus Bologna, derby con Scafati e appunto Olimpia. Un calendario che, viste le premesse, pareva proibitivo sta invece regalando tante soddisfazioni.

E c’è anche da sottolineare una Sassari mai doma che, battendo Trapani, si è probabilmente assicurata (o quasi) un finale di stagione tutto sommato tranquillo. Merito anche di Alessandro Cappelletti, in ottima forma nelle ultime settimane e autore di 15 punti e 5 assist al PalaSerradimigni, ma anche di Giovanni Veronesi, anch’egli su una buona strada con i 13 punti che anche in questo caso significano seguire un solco già aperto in maniera importante.

Altre cifre sparse ma non troppo: tra Trento e Brescia a livello di squadra vince la Germani, con da una parte Saliou Niang a quota 14 e 6 rimbalzi e dall’altra Amedeo Della Valle che scrive 13-3-4. In Virtus Bologna-Reggio Emilia, stante il punteggio basso (anzi, per l’Unahotels bassissimo), la prestazione da 8 e 6 di Nicola Akele suona di un buon livello. Venezia batte bene Tortona al Taliercio e lo fa con 16 e 5 rimbalzi di Amedeo Tessitori.