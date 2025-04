Basket femminile, Schio soffre nel primo tempo ma conquista gara-1 della semifinale playoff

Si conclude la seconda giornata dedicata ai playoff e playout della Serie A1 femminile di basket. Nella giornata di ieri l’Umana Reyer Venezia ha aperto le semifinali playoff sconfiggendo 75-66 la Molisana Magnolia Campobasso, aggiudicandosi gara-1, mentre il Banco di Sardegna Sassari ha aperto con una vittoria la sfida dei playout contro la MEP Pellegrini Alpo.

Questa serata ha proposto gara-1 tra la Famila Wuber Schio e l’Alama San Martino di Lupari, valida per le semifinali playoff. Al termine dei 40 minuti Schio, tra le mura amiche, ha sconfitto l’Alama con il parziale di 92-67, portandosi subito in vantaggio nella serie. Ottima prestazione di squadra per la Wuber con Futo Olbis Andrè top scorer con 14 punti.

Il match parte subito in equilibrio con il tentativo di fuga di Schio che viene arginato dall’Alama. La tripla di Beatrice Del Pero assicura il primo vantaggio alla compagine in trasferta che chiude il primo quarto in vantaggio 13-15. Nel secondo periodo Martina Bestagno e Costanza Verona provano a fare la differenza ma Anne Simon tiene ancora a galla le padovane.

Tutto cambia nella terza frazione con Schio che parte subito forte. Futo Olbis Andrè domina nei primi minuti portando a +7 la squadra padrone di casa. L’Alama San Martino di Lupari non riesce a tenere il ritmo delle avversarie che in pochi minuti fissano il punteggio sul 50-34. L’ultimo quarto è un assolo di Schio che mette a referto 30 punti concludendo la partita sul 92-67.

Top scorer della gara è stata la lussemburghese Anne Simon con 17 punti segnati, che non sono però bastati ad evitare la sconfitta. Per Schio da registrare i 28 punti equamente divisi tra Futo Olbis Andrè e Costanza Verona. La Famila Wuber, grazie a questo successo, parte bene anche nella semifinale playoff e riaffronterà sabato in gara-2 l’Alamo San Martino di Lupari.