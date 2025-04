Basket, in Serie A sfide decisive nella corsa playoff

Si disputa questo fine settimana la ventisettesima giornata del massimo campionato italiano di basket e le corse playoff e salvezza sono sempre più entrate nel vivo. Ma se in chiave retrocessione le posizioni di Pistoia e Scafati sembrano quasi compromesse, la lotta per gli ultimi posti nella top 8 è vivissima.

Si parte venerdì sera dal Forum di Assago, dove l’Olimpia Milano ospita Cremona, in una sfida tra una formazione che punta a rientrare nella top 4 in vista degli accoppiamenti playoff, mentre gli ospiti sognano un colpaccio che varrebbe la quasi certa salvezza. Sfida simile sabato pomeriggio, quando Reggio Emilia ospita Napoli. Gli emiliani sono attualmente settimi e con una vittoria metterebbero le mani sulla postseason, mentre i campani hanno risalito la china, ma con un successo sarebbero quasi matematicamente salvi.

Sempre sabato a Varese i lombardi affrontano Sassari, in un match importante per i padroni di casa. Con quattro punti di vantaggio sugli ultimi due posti, per Varese una vittoria vorrebbe dire mettere le mani sulla salvezza, mentre i sardi non hanno più obiettivi in stagione. Match fondamentale, invece, per Tortona che è ospite di Treviso, con gli ospiti che devono richiudere il gap che permetterebbe di agguantare la zona playoff, mentre i veneti – come i sardi – ormai non hanno obiettivi reali da qui a fine stagione.

Match della disperazione per Pistoia, che sabato sera ospita la Virtus Bologna e che solo con una vittoria può rientrare nella corsa salvezza. Per gli emiliani, invece, una trasferta da vincere per confermarsi al primo posto in classifica. Il big match di giornata si gioca a Trieste, dove arriva Trento, in uno scontro diretto tra due formazioni saldamente in zona playoff e che potrebbero ritrovarsi contro nei quarti di finale.

Gli ultimi due match vedono Trapani ospitare Venezia, con i siciliani che puntano a confermare la leadership di classifica, mentre i veneti sono chiamati a vincere per mantenere il vantaggio sugli inseguitori e confermarsi nella top 8. Infine, testacoda a Brescia dove arriva Scafati, con i lombardi che vogliono restare in scia alle prime due della classifica, mentre per i campani sfida disperata per non dire anticipatamente addio al massimo campionato italiano.