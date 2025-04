Basket: Dame Sarr-Barcellona, è finita. Contratto risolto dopo le tensioni

“Dame Sarr non farà parte del roster del Barcellona nella rimanente parte della stagione 2024-2025. Il Club e il giocatore hanno raggiunto un accordo consensuale di modo che possa focalizzarsi sul suo futuro sportivo, con l’obiettivo di realizzare l’approdo in NBA“. Comincia così il comunicato che rimarca quanto già emerso in maniera palese dopo la rottura dovuta alla partecipazione di Sarr al Nike Hoop Summit: il talento italiano e il club blaugrana non avevano esattamente le stesse idee sull’evento.

Sarr, lo ricordiamo, voleva partecipare all’annuale reunion dei migliori talenti esteri e dei migliori americani in quel di Portland, e l’aveva dichiarato fin dal mese di novembre. L’iniziale attendismo del Barcellona si è trasformato in un no quando il giocatore ha assunto un ruolo più importante all’interno della squadra. Il classe 2006 di Oderzo è partito lo stesso (e ha realizzato 17 punti), facendo infuriare la dirigenza catalana.

Ora il capitolo definitivo di una vicenda che, a questo punto, pone il dilemma circa un’eventuale conclusione altrove della stagione di Sarr oppure uno stop propedeutico a quello che può essere un anno di NCAA, con le sirene principali che arrivano da Illinois.

Il Barcellona conclude il suo comunicato con quella che potrebbe non essere una frase inserita a caso: “Il suo periodo con la squadra blaugrana è stata un’ulteriore dimostrazione del talento che il nostro basket giovanile continua a proiettare sulla scena internazionale“.