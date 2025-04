Basket femminile: Mersin seconda finalista col brivido in Eurolega

Dopo l’incredibile colpo dell’USK Praga contro il Fenerbahce, arriva la conclusione anche della seconda semifinale dell’Eurolega femminile 2024-2025. E a giocarsi il titolo con le ceche sarà il CBK Mersin: la squadra turca, dopo una partita tiratissima, batte per 66-68 il Valencia Basket, ringraziando sia i 16 punti di Natasha Howard che i canestri decisivi di Yvonne Anderson. Per le spagnole 13 di Leticia Romero e 14 di Kayla Alexander.

Partenza sprint di Valencia che, in due minuti e mezzo, con Fingall, Alexander e Fiebich sale sul 9-2. Immediata la reazione di Johannes, che da sola rimette in scia Mersin, solo per vedere Fiebich infilare due triple in fila. Si accendono i duelli: Howard da una parte, Torrens dall’altra, e alla fine è 20-17 per le spagnole a fine primo quarto.

Fauthoux e Howard pescano subito il sorpasso turco a inizio secondo periodo, ed è anche il momento migliore per il CBK, che però non riesce a mantenere a lungo tale fiducia anche perché Valencia ha mille risorse da sfruttare, tra le quali entra in scena anche Carrera. Ci prova a più riprese Rupert, ma è Anderson alla fine a piazzare la tripla del 32-38 all’intervallo.

Si ritorna in campo con Iagupova e Alexander che si fanno sentire e, con il contributo anche di una difesa che smette di concedere, portano la situazione in parità (40-40). Fauthoux e Howard non ci stanno, parziale di 0-6: stavolta l’affondo, in collaborazione con Johannes, c’è, e vale il 42-50 prima che Mavunga riporti in qualche modo a contatto le iberiche (46-50 a 10′ dal termine).

Con Rupert, Anderson e Howard Mersin trova quella che sembra la fuga definitiva sul 46-57, ma le turche non hanno fatto i conti con l’orgoglio valenciano. Quello che porta Carrera, Romero, Fiebich e Alexander a mettere insieme un parziale di 10-0 che le riporta in partita a 6’07” dalla fine. Il pareggio Valencia lo coglie sul 61-61 a 3’34” dal termine con la tripla di Romero, e a quel punto tutto si decide sul punto a punto. Le arancioni passano con Fingall (2+1), ma è Carleton che rimette la situazione in parità da oltre l’arco. Anderson, a 42″ dal termine, segna per il sorpasso, Alexander risponde subito, ancora l’ex Venezia sigla il +2, poi Romero perde palla e, nei fatti, la partita finisce lì. Certamente con più gioia rispetto a mercoledì del presidente del CBK Serdar Cevirgen, che durante Mersin-Bourges si era reso protagonista di una colluttazione per la quale è stato poi ammanettato e fermato dalla polizia, salvo poi essere rilasciato al giovedì.

VALENCIA BASKET-CIMSA CBK MERSIN 66-68

VALENCIA – Mavunga 4, Fingall* 8, Torrens 3, Romero* 13, Fiebich* 10, Carrera 8, Florez, Turner 2, Iagupova* 4, Alexander* 14. All. Burgos

MERSIN – Howard* 16, Yalcin ne, Anderson* 10, Fauthoux 10, Carleton* 5, Araujo 5, Atas, Rupert* 8, Johannes* 12, Diallo, Samuelson 2, Bilgic ne. All. Kahdemir