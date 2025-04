Basket femminile, il Famila Schio si ferma ancora ai quarti di Eurolega contro Praga

Si ferma ancora ai quarti il cammino del Famila Schio in Eurolega. Proprio come lo scorso anno la squadra veneta è stata sconfitta dalle ceche dell’USK Praga che ha fatto sua la prima sfida della Final Six a Saragozza. Praga si è imposta per 79-72 al termine di un match che ha visto Schio inseguire dal secondo quarto, provando a ricucire nell’ultimo quarto, ma con l’USK che ha resistito ad ogni assolto della squadra italiana, che termina così comunque un’ottima stagione europea.

Non bastano al Famila i 13 punti di Jasmine Keys e di Janelle Salaun, anche se quest’ultima ha tirato malissimo dal campo (5/16). In doppia cifra anche Giorgia Sotta (12) e Kitija Laksa (10). Dall’altra Praga è stato trascinato dai 19 punti di Valeriane Ayayi e dai 17 di Brionna Jones.

Buon avvio di Schio con Juhasz (5-1), ma Praga reagisce prontamente e trova con Oblak il +4 (7-11). Le ceche provano un mini allungo con Jones, ma il finale di quarto è tutto per il Famila, che è sotto di un punto alla prima sirena (18-19). Schio parte benissimo in avvio di secondo quarto e la tripla di Laksa vale addirittura il +6 (27-21). Praga ritrova la parità sul 30-30 e da quel momento si apre un parziale di 11-2 che fa malissimo al Famila. All’intervallo le ceche sono avanti 47-35.

Al rientro dalla pausa lunga il Famila cerca di spingere sull’acceleratore ma Praga risponde presente. La carica viene suonata da Sottana e Salaun, che portano Schio sul -5 (48-53). L’USK ritrova fluidità in attacco, ma comunque si entra negli ultimi dieci minuti con il Famila sotto di sette punti (54-61). Bestagno fa subito -3 dall’arco, ma l’attacco di Schio si blocca improvvisamente. Sono i minuti decisivi perchè Praga ritrova coraggio e arriva nuovamente sul +10 con Vyoralava (62-72). Il Famila tenta un ultimo disperato tentativo di rimonta, ma perde 79-72.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

BERETTA FAMILA SCHIO – USK PRAGA 72-79 (18-19, 17-28, 19-14, 18-18)

Schio: Juhasz 8, Bestagno 6, Sottana 12, Zanardi, Verona 5, Salaun 13, André 5, Keys 13, Laksa 10

Praga: Pribylova, Petlanova, Oblak 14, Andelova 7, Cazorla 2, Vorackova 2, Ayayi 19, Vyoralava 4, Magbegor 8, Hof 6, Sipova, Jones 17